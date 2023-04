El presidente goza de cabal salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador goza de cabal salud y así se dio a conocer esta mañana para atajar el deporte favorito de muchos medios de comunicación hoy en día: la especulación. Sí, tejer en el aire, inventar historias para mostrar su malquerencia a un hombre que está desgastando su vida por la transformación de esta nación.



El mandatario mexicano está aislado, recibiendo atención, guardando reposo. Ese es el reporte oficial y se ha insistido para atajar las versiones mal intencionadas de los “carroñeros”, como lo refirió un reportero en La Mañanera de ayer.



El mandatario mexicano lo informó puntualmente, justo para evitar los “trascendidos” de mala fe: “Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a Covid-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días (…) Nos vemos pronto”, escribió antes de aislarse e iniciar su tratamiento de recuperación.



No deja de impresionar el cariño, el afecto, el abrazo espiritual, virtual, de miles de mexicanos pendientes de esta situación. Adultos mayores, señoras, profesionistas, amas de casa, académicos, maestras y maestros, una gran cantidad de mexicanos, conscientes, sabedores del papel histórico que está jugando Andrés Manuel López Obrador, le han mostrado su cariño y le han enviado deseos de pronta recuperación.



En su reciente visita a nuestro estado para conmemorar el 109 aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz, el mandatario mexicano dijo que “conmemorar la defensa del puerto de Veracruz y de México es también recordar la importancia estratégica que ha tenido el puerto de Veracruz en todas las luchas para hacer realidad nuestra independencia y hacer valer nuestra soberanía”.



Al hacer una reseña histórica de los hechos suscitados el 21 de abril de 1914, cuando marinos y cadetes defendieron la patria, enfatizó que el Gobierno rechaza cualquier intervención extranjera. “La enseñanza mayor es que somos libres, somos independientes; entre nosotros tenemos que arreglar nuestras diferencias”, indicó en este emotivo acto de recordación histórica.



Este fin de semana el secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Cisneros Burgos, presentó en Yanga su libro La Negritud en Veracruz”, de Coyolillo al Sotavento, una obra que muestra el interés por reivindicar, por dar a conocer, por proyectar a los hombres y mujeres afroamericanos en nuestra entidad.



"En Veracruz trabajamos de forma incansable para garantizar inclusión social plena a los pueblos afroveracruzanos, por lo que con ese ánimo presento mi cuarto libro", indicó el encargado de la política interna en nuestra entidad en un evento que reunió a más de 15 mil veracruzanos.



En un ambiente de fiesta, música y folclor, expuso que con el liderazgo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se brinda reconocimiento a la población de identidad afrodescendiente, cuya influencia ha enriquecido la vida social, cultural e histórica de Veracruz.



Bien por la 4T en Veracruz, reconociendo a quienes fueron olvidados por generaciones.



twitter:



@YairAdemar