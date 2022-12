El presupuesto para Veracruz en 2023

Estamos ya a unos días de iniciar la discusión del presupuesto para Veracruz en 2023. En el Grupo Legislativo del PRI velaremos porque cada peso sea en beneficio de las y los veracruzanos, que ayude a que se sientan más seguros, más tranquilos; a que tengamos el Veracruz que merecemos todas y todos.



Como les comenté semanas atrás, el pasado 10 de noviembre, en el Congreso Local recibimos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023. Ahí se nos informó a groso modo que éste asciende a 148 mil millones de pesos y que contempla incrementos en los rubros de educación, procuración de justicia, campo y seguridad pública. Desde que inició esta Legislatura Local he sostenido que en el PRI siempre apoyaremos lo que sea en beneficio de las y los veracruzanos, por lo que aplaudimos que estos rubros se incrementen, aunque nos preocupa cómo se distribuye el gasto en otros. Y les cito un ejemplo: si una lección enorme nos deja la pandemia del Covid19 es la necesidad de invertir más y mejor en salud, tanto en prevención como atención.



A lo largo de estos cuatro años de administración morenista hemos tristemente presenciado manifestaciones por parte de familiares y enfermos por falta de medicamentos y tratamientos, pero para 2023 este gobierno no contempló un aumento para salud. Como secretaria de la Comisión Permanente de Salud les puedo comentar que, desde el PRI, vamos a pugnar para mayores recursos a esta área tan sensible, para que todos los veracruzanos, sin importar género, edad, municipio reciban atención médica de calidad.



Desde hace días realizamos una revisión minuciosa del presupuesto, pues como ustedes saben, tenemos hasta el 31 de diciembre para aprobarlo, por eso debemos ser muy cuidadosos en lo presupuestado en cada rubro. Nos dicen sí, aumenta procuración de justicia o seguridad pública, pero analizamos a detalle qué capítulos y cuál es el impacto en la vida de las y los veracruzanos.



Otra preocupación, como legisladora y como mujer, es que este sea verdaderamente un presupuesto con enfoque de género, en el que se atienda a las veracruzanas, sin importar si radican en una comunidad de Pueblo Viejo, de Chalma, de Xalapa o de Córdoba. Y como lo expuse hace unos días en la comparecencia del titular de la Sefiplan, seguiré exigiendo los recursos necesarios para la creación del Instituto de Integración para las Personas con Discapacidad para el próximo año, pues será en beneficio de 1.5 millones de veracruzanos que viven con alguna discapacidad.



Por eso reitero que, al menos desde la bancada del PRI, impulsaremos un presupuesto responsable y acorde a las necesidades de nuestro Veracruz.

@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local