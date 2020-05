El pretexto: Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa en la Cámara baja del Congreso de la Unión la semana pasada, pretendiendo adquirir facultades para modificar el presupuesto de egresos a su libre albedrío, argumentando la necesidad de recursos económicos extraordinarios para atender los efectos de la pandemia.

Concatenado a su propuesta, en la radio, televisión, periódicos y portales electrónicos a lo largo y ancho del país se ha desatado una campaña precisando que Pemex perdió 562 mil millones de pesos en el primer trimestre del año por el derrumbe del precio del barril, que llegó a estar en menos dos dólares y que el año pasado también tuvo pérdidas que llegaron a 346 mil millones de pesos.

Pareciera pues que AMLO tiene en esta campaña negra contra Pemex su principal asidera para pedirle a los diputados federales facultades meta constitucionales para poder modificar el Presupuesto de Egresos 2020 que le aprobaron el año pasado, dado que la sociedad ha creído una verdad a medias sobre Pemex, y lo peor es que nadie del gobierno, a pesar que dicen querer salvar a esta industria pública, ha salido en defensa de la misma.

Lo explico:

1.- Es cierto que los precios del barril del petróleo en el mundo han caído por sobreproducción (Rusia y Arabia Saudita son los responsables), pero también por la falta de demanda, derivada de la inmovilización en todo el planeta de hombres y mujeres, debido a las órdenes que los gobiernos han dado de permanecer en casa para romper la cadena de transmisión del coronavirus. Una vez que los gobiernos comiencen a levantar el confinamiento, como ya empieza a suceder en Europa, los petro-precios empezarán a subir y dejarán de nueva cuenta ganancias a los que lo extraen y refinan.

2.- En México, desde el año pasado, el gobierno de López Obrador contrató un seguro para blindarse de la volatilidad de los precios internacionales del crudo. Este seguro le garantiza al Estado mexicano un precio de 49 dólares el barril durante 2020. Entonces, ¿en qué nos afecta que el precio de nuestro barril de petróleo esté en 45, 35, 20, 5 dólares o que nadie lo quiera regalado? En nada, no nos afecta en nada, porque la compañía aseguradora nos pagará por cada barril vendido la cantidad diferenciada entre el precio en que lo negoció Pemex y los 49 dólares; es decir, si lo vendió en 5 dólares, la aseguradora pagará 44.

3.- El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, manifestó el 16 de abril que Pemex recibirá en los meses por venir 7 mil 500 millones de pesos por cobertura petrolera, derivado del seguro que compró el gobierno federal y precisamente por la caída de los precios del crudo, noticia que a pesar de ser muy importante ningún medio la publicitó, porque hacerlo iría contra la consigna de hacerle creer a los mexicanos que la hacienda federal no tiene dinero y que el poco que ingrese AMLO tendría que manejarlo a su libre albedrío.

Es importante platicar con usted, estimado lector, este asunto, porque desarma el principal argumento que tienen los diputados de Morena sobre la propuesta de López Obrador para otorgarle la facultad de modificar el presupuesto federal.

Hay también, desde luego, argumentos histórico-jurídicos para evitar que dicha propuesta prospere y que los están dando a conocer diputados, senadores y juristas por distintas vías, como la manifestada por Porfirio Muñoz Ledo: “Esta iniciativa no es necesaria y lo que no es necesario es un exceso. Se está violando la división de poderes, no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona”.

Además, cada día que pasa el trasatlántico morenista sigue haciendo agua. En el mismo Senado ya se teme que las iniciativas del presidente en ese poder ya no logren la mayoría calificada, ya por la deserción de Lily Téllez; por el senador morenista Germán Martínez, quien afirma que “todos los diputados y senadores que le dicen siempre sí al presidente son lambiscones”; o por la declaración que hizo el viernes el senador morenista Armando Guadiana: “Definitivamente en contra, porque si se modifica la Constitución corremos el riesgo que la Cámara de Diputados se convierta en un gran florero”.

Tiempos éstos en que Pemex es tema de agenda nacional.

