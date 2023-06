El PRI huele a Alito, y Alito apesta

Alejandra del Moral Vela fue una excelente candidata, no hay duda de eso. La mejor prueba de ello fue la extraordinaria campaña que realizó en 59 días, siempre remando contra los negativos de su partido, el desprestigio que vive el PAN en el famoso corredor azul del Estado de México, por los negocios inmobiliarios que sus dirigentes y jefes delegacionales realizan, y los que arrastra el PRD que aparenta ser partido, y solo demuestra, en la practica, que está partido y perdido.



Su esfuerzo rompió todos los pronósticos. Hizo añicos las bufonadas de los jefes de las tribus morenistas, y del propio dueño de ese instrumento político, que desde palacio nacional anunciaba una paliza a esta aguerrida mujer, de raíces altotonguenses me dicen, por cierto, de que le iban a ganar por 25 puntos, y al final de la jornada electoral, con datos oficiales en mano, en esos 59 días la redujo a tan solo 8 puntos porcentuales que, si la elección no hubiera sido el pasado domingo 4, sino el primer domingo de julio, Alejandra los hubiera rebasado por la izquierda, por la derecha y por el lado neoliberal que abraza el ejecutivo federal, y les habría ganado.



Si a toda esta tragedia que le tocó vivir a la candidata de la alianza Va por México le suma usted, amable lector, que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la dejó sola, sin ningún apoyo, y que le dio todas las facilidades a los hampones electorales priistas, hoy ya morenistas de hueso guinda (quienes además fueron aprehendidos cuando cambiaban dinero por votos el pasado domingo, entre ellos funcionarios cuitlahuistas, es decir, del (des)gobierno de Veracruz), se dará cuenta de que a ella la mandaron a la guerra sin fusil, con todas las de perder, y que solo su orgullo de militante, de mujer combativa, demócrata y de convicciones, la hicieron caminar sin descanso toda la campaña electoral, para convencer a sus paisanos que era una mejor opción que Delfina Gómez, quedándose, por méritos propios y contra los intereses de los partidos que la postularon, a un tris de salir victoriosa en la contienda.



Y es que el PRI no puede borrar de la memoria de millones de mexicanos lo que ha sido y significado para el país, y peor hoy, que su dirigente nacional es un peón de Andrés Manuel López Obrador, quien lo deja libre y no lo mete a la cárcel por todas sus raterías, para que se perpetúe en el cargo, y ejecute sus instrucciones de servirle de alfombra a Morena.



Alito Moreno hiede, apesta y enloda a los buenos y sanos militantes del partido tricolor, que los hay, habrá que reconocerlos, como Alejandra es un vivo ejemplo de éstos.



La realidad no miente. El PRI como partido esta divorciado ya de la sociedad y tiene que mutar, redefinirse, sacudirse a todos los malos y corruptos priistas que le han hecho un daño atroz, porque desde mi óptica, no creo que ni una refundación por los sanos y buenos priistas los salve en el 2024 de hasta perder el registro, inclusive.



Si esta lección no la reflexionan los tricolores con causas, aquellos que quieren ver a la patria rescatada de los que prometieron alegría y felicidad para el pueblo, y lo han hundido en la desesperanza y amargura, el 2 de junio de 2024 será su sepultura política.



