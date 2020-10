Y el pueblo bueno votó y castigó, como en 2018, a sus verdugos. Igual lo hizo en las elecciones del año pasado en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango y Puebla, donde a pesar de que Morena ganó la gubernatura en esta última, en las cuatro entidades su votación se fue a pique.

Pero hay que aprender de las derrotas, de nuestros tropiezos, de nuestros errores, empero los “morenos” no han querido hacerlo por soberbia. Lo afirmo porque muchas personas les han dicho comedidamente que reconozcan que están haciendo las cosas mal, que están incumpliendo todas las promesas que hicieron hasta antes del primero de julio de 2018, que rectifiquen el rumbo político, la ruta económica, el camino en materia de salud y de seguridad pública; no han querido hacerlo (o no saben), lastimando con esas omisiones a la sociedad,

Por eso el voto en contra de Morena, por inexpertos, incapaces e ineficaces, pero principalmente por mentirosos. Fallaron en bajar los precios de los combustibles, en regresar al Ejército a los cuarteles. Fallaron en desaparecer la reforma educativa peñanietista y ahí sigue ese remedo, con la agravante de que ahora le restan dinero a la educación, a la ciencia y la tecnología.

¿Qué creyeron, que el pueblo bueno no tenía memoria? ¿Que se le iban a olvidar estos compromisos y otros más?

El escenario de inconformidad y repudio acumulado por el pueblo bueno, previo a la elección de 2018, que se volcó en un voto masivo a favor de Morena, es el mismo que está permeando en cada elección y así sucederá para el 6 de junio del año venidero.

Lo escribí en varios artículos publicados en este mismo espacio: Morena se cae, porque defraudó la confianza de sus 30 millones de sufragantes. Muchos millones de éstos ya no los apoyaron en los siguientes procesos electorales.

Por eso en Veracruz los morenos desaparecieron de la Constitución local la revocación de mandato y decidieron mandarla a la basura, pese a ser la bandera de AMLO, y por eso también crearon partidos políticos nacionales y estatales satélites.

La fractura que internamente están sufriendo será de consecuencias funestas. Un termómetro de lo que se les avecina es la marcha del millón, convocada para el pasado sábado en la Ciudad de México por simpatizantes del presidente Andrés Manuel, para contrarrestar a Frena, dado que no llegó más que a 5 mil 700 personas, lo que entrevé un mal augurio para el futuro electoral del lopezobradorismo en el país.

Para gobernar a una sociedad se necesita capacidad, liderazgo, diálogo, actitud, entereza y humildad, mucha humildad para sumar siempre y nunca restar. La cúpula magenta está huérfana de estas cualidades. Sus últimos resultados electorales hablan de ello.

