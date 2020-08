El puerto jarocho, sí, se trata de dinero

Consejo del Café, con nuevo directivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a hacer luz sobre su desconcertante declaración de que se revocaría la concesión dada para administrar el puerto de Veracruz.

Con lo que dijo ayer para abrir semana de las mañaneras, más interpretando lo que quiso decir el presidente, nos señalan que, para empezar, no se trata de ninguna revocación de la concesión. Menos mal, porque si así fuera, entonces lo revocado sería en contra del propio gobierno, que es el concesionario. Perooo…

Nos hacen ver que sí hay un pero y fuerte. Tras lo nuevo que habló AMLO nos indican que las baterías están puestas al menos a uno de los cesionarios (o pueden ser varios), lo cierto es que el mundo portuario empezó a ver hacia Icave, que es el más fuerte.

López Obrador dice que dan muy poco dinero por el aprovechamiento que hacen de los espacios portuarios y puede ser que tenga razón, la cuestión es que el puerto de Veracruz está en un fuerte proceso de expansión y, nos destacan, eso no sería posible sin el dinero inyectado por esos cesionarios, que son cinco: Icave, Ienova, Logra, Gramosa y Pinfra.

El puerto ya se había achicado, pero con el proyecto de inversión en marcha, no solo será otra vez el más importante de México, sino de Latinoamérica. Lo que están metiendo ahí no es poco, alrededor de 30 mil millones de pesos, de los cuales el 80% saldrá de las arcas de esos grupos. Tal vez por eso no aporten lo que desearía el gobierno y tal vez eso no se lo dijeron al presidente, nos dicen.

La cuestión es que si se lleva adelante la intención de revocar contratos (no la concesión) el lío terminaría en un tribunal internacional, pues ahí está metido capital de inversionistas extranjeros. Ufff. ¿Qué no bastó lo de Santa Lucía?, nos preguntan.

El regidor supuestamente consentido de la alcaldesa panista Leticia López, Juan Antonio Téllez, ya no sabe ni dónde meterse y adónde asistir para, nos aseguran, buscar aceptación de la población, pues todo indica que desea ser candidato el próximo año… aunque no sea en el distrito en el que actualmente reside.

Nos dicen que no le fue bien con el envío de cenas y pambazos en Córdoba, así que ahora se hace presente entre los orizabeños con una fotografía en autobuses que circulan en esa región.

La cuestión es que, nos hacen ver, primero debería mejorar su imagen al interior del PAN, pues lo identifican con el grupo de los Yunes azules y del exdirigente José Mancha, opositores al actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés.

Recientemente se vio la publicidad del regidor recorriendo las calles del municipio de las Aguas Alegres. Esto, nos indican, no ha caído del todo bien, pues lo que nota la población es que ya anda pensando en hacer cambio de domicilio para poder contender en las próximas elecciones aunque sea con los vecinos, ante la supuesta falta de éxito en Córdoba. ¿Cómo la ven, qué les parece?

Los cafetaleros de Coatepec, una de las mejores zonas de México para producir el grano aromático, decidieron que el Consejo Regional del Café tome nuevos rumbos.

En ese sentido nos reportan que tras varios años de dirigencia por parte de Cirilo Elotlán Díaz, los productores de café vecinos a Xalapa eligieron a otro conocedor del mundo cafetalero.

Se trata de alguien que, nos recuerdan, lleva décadas en la lucha de los caficultores, eso incluye su participación en las grandes movilizaciones para presionar al desaparecido Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que contaba con buenos recursos, pero muchas veces no los quería soltar.

El reporte no está completo, porque solo nos pasaron las iniciales del nombre de este líder caficultor, las cuales son C de Cirio, R de Ruiz y G de González.

Eso sí, nos dicen que seguramente sabrá defender los intereses de quienes conforman el Consejo Regional del Café de Coatepec.