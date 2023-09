El Quinto Informe

El pasado 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega de su quinto informe de gobierno. Atrás quedaron aquellas ceremonias de largos discursos que tardaban horas y en donde el mandatario solo y aburridamente leía y leía. Tras la ceremonia, iniciaba otra a la que apodaban el “besamanos”, donde la élite económica y política desfilaba una a una para saludar de mano y felicitar al Presidente por tan excelso reporte.

Desde que López Obrador asumió su cargo de Presidente, el acto dio un giro de 180 grados donde dejó de ser una soporífera lectura para dar paso a un mensaje directo, claro, sencillo y con un enorme valor cualitativo.

En este quinto año quedó demostrado que el Humanismo Mexicano, modelo implementado por el Presidente, da resultados tanto cuantitativos sino cualitativos. El modelo sustentado en atender la base de la pirámide social y en generar mejores ingresos, bienestar y felicidad en el pueblo ha demostrado que puede garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y extranjera, el crecimiento económico, la creación de empleos y la paz social.

Con la máxima "Por el bien de todos, primero los pobres" durante estos cinco años se ha podido ayudar a los más pobres y necesitados del país. De todos los logros que mencionó el Presidente, para la Secretaría del Bienestar éstas son las cifras más relevantes:

- 12 millones de personas adultas mayores a nivel nacional reciben actualmente una pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales, una suma que aumentará en 25% en enero próximo.

- Un millón 276 mil personas con discapacidad reciben una pensión, y ahora Veracruz es uno de los 19 estados de toda la República mexicana donde este programa es universal.

- 12 millones de becas se otorgan a estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta postgrado.

- 2 millones 643 mil muchachas y muchachos se benefician del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. El 62% han sido contratados en definitiva en los centros de trabajo en los que se capacitaron o en otras empresas.

- 2 millones de pequeños productores agrícolas y 200 mil pescadores reciben apoyos económicos; entre estos, 1 millón de toneladas de fertilizantes se entregan de forma gratuita a todos los pequeños y medianos productores del país.

- 132 mil escuelas públicas reciben presupuesto de manera directa que llega a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones dentro del programa La Escuela es Nuestra.

- 445 mil 463 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios cultivan parcelas reforestando con árboles frutales y maderables. Son más de un millón de hectáreas sembradas con mil 150 millones de árboles.

- Este año se logrará una producción récord de poco más de 300 millones de toneladas de alimentos en todo el país, garantizando la autosuficiencia alimentaria nacional y la progresiva disminución de las importaciones de alimentos básicos.

- Se siguen manteniendo precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo y la leche. Se compran a productores pequeños y medianos, a precios justos, 2 millones de toneladas de maíz, 10 mil toneladas de frijol, 24 mil toneladas de trigo, y 277 mil litros de leche para distribuirlos en tiendas a precios bajos en comunidades y colonias populares.

No puedo extenderme mucho acá, pero también se rindieron avances en otros rubros como el de salud y educación.

Estos son algunos de los logros que no hubieran sido también posibles sin una política de combate a la corrupción y al derroche que imperó en sexenios anteriores. Ya no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos, ni pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado ni cajas de ahorro especial para funcionarios, ni viáticos ni turismo político al extranjero. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial y se vendieron el avión presidencial, nueve aeronaves y cinco helicópteros de uso supuestamente ejecutivo. De 3 mil 600 millones de pesos que en 2018 gastaron las oficinas de la Presidencia, este año serán sólo 600 millones de pesos, es decir, seis veces menos. El Presidente se ha apegado a lo que siempre promulgó: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre.

El modelo neoliberal que apostó por un progreso material sin justicia fracasó, y ahora lo vemos claramente cuando el Presidente presentó los resultados de cinco años donde una mejor y más equitativa distribución de la riqueza disminuye la desigualdad y evita graves conflictos sociales.

Estamos muy contentos por todos los avances que se han alcanzado beneficiando al pueblo, y estamos seguros, de que vamos por más derechos para todos y todas.

Facebook: @ManuelHuertaLG

Twitter: @ManuelHuertaLdG

Instagram: manuelhuertalg

TikTok: manuelhuertalg

Youtube: @ManuelHuerta

Threads: @manuelhuertalg