El reciclaje, caso Xalapa

Como se comentó en la columna anterior, el tema medioambiental es cada vez mas importante para todos los individuos, las sociedades, empresas y gobiernos, ya que el tema ha evolucionado, y no solo es el impacto económico que se genera por la contaminación en los diferentes ecosistemas, como el agua y el aire, donde hay industrias que no reparan el daño de sus externalidades negativas, generando fuertes problemas para el ecosistema y para la sociedad, mismos que deben ser cubiertos por el Estado, teniendo un costo en sus finanzas públicas reduciendo su ingreso disponible y siendo este el punto que obliga a los gobiernos para actuar, resolver o equilibrar la situación.



Con base en la publicación de la empresa de estudios de opinión TLKL arroja ciertos indicadores sobre la actividad de reciclaje para el municipio de Xalapa, lo primero es que la ciudadanía reporta una relevancia en el reciclaje del 71%, quedando un 29% en un sentido negativo, esto debido a la sensación de ineficiencia por parte de las acciones gubernamentales, siendo la principal razón el servicio de recolección. De acuerdo con el estudio se reporta que el 63% de la población lo hace una acción de separación de residuos, sin embargo, también el 92% de ellos, considera que su acción no tiene el impacto esperado por no llevar un proceso correcto de separación en los camiones y en los basureros.



En términos poblacionales representa que aproximadamente 297,927 habitantes realizan alguna acción de reciclado, a esta estimación se le descontó la población de 0 a 4 años del total que es de 488,531 habitantes. Sin embargo, a esta población hay que agregarle la actividad de la periferia, es decir, de las personas que todos los días vienen a la ciudad y generan algún tipo de contaminación, que se estima superan los 100 000 diarios, representaría que aproximadamente la mitad de las personas que interactúan diario en Xalapa tiene una acción de reciclado. Siendo una cifra bastante alarmante. Hay 151 258 hogares en la ciudad de acuerdo con datos del censo del 2020 del Inegi, y al cruzar los datos obtenemos que en promedio son 4 habitantes por hogar y que poco mas de la mitad de los hogares recicla esto debido a la percepción de las fallas en los procesos de recolección y separación.



Al ser un tema de recolección corresponde al orden municipal, y este tema tiene un impacto directo en las finanzas públicas municipales, ya que representan ingresos propios que son de libre disposición y el tema de recolección no impacta en modelos de calificación por lo cual normalmente no se atiende, salvo casos que representen problemas de salud pública o descontento social por no recogerla. La realidad es que la falta de políticas publicas orientadas en el sentido del reciclaje no solo en Xalapa, sino en general en casi todos los municipios, solo se atiende cuando tiene un impacto económico y no ecológico.



