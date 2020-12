El récord de Anilú

En pasado jueves 17 de diciembre, la diputada federal priista veracruzana Anilú Ingram Vallines rindió su segundo informe.

Se trata de la diputada veracruzana más productiva en la actual legislatura; la vicecoordinadora parlamentaria del PRI ha pasado a tribuna en 40 ocasiones para proponer iniciativas o defender los posicionamientos de su partido.

Hay legisladores que los tres años que dura su encargo no tienen una sola participación; otros ni siquiera saben el trabajo que implica presentar ya no una iniciativa, sino un punto de acuerdo. No es el caso de la veracruzana, quien ha puesto sobre la mesa 62 iniciativas, de las cuales han sido aprobadas 11; un promedio altísimo para una diputada que no pertenece al partido que tiene la mayoría en la Cámara.

Anilú Ingram, además, tiene un impresionante récord de 39 puntos de acuerdo en el Congreso. Para tener una idea, su grupo parlamentaria presentó 385; de tal manera que el trabajo individual de la diputada equivale al 10 por ciento de lo presentado, en conjunto, por toda su bancada.

No sólo eso; uno de cada cuatro puntos de acuerdo presentados por Ingram Vallines ha sido aprobado y las dependencias involucradas están tomando acciones al respecto.

Durante el segundo año de trabajo en la Cámara Baja, por ejemplo, la legisladora presentó la propuesta para reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a efecto de establecer programas de apoyo para jefas de familia en situación de vulnerabilidad. De igual manera, destaca la iniciativa, también aprobada, para otorgar seguridad social para las y los trabajadores del hogar y sus familias; se trata de un punto relevante, dado que dicha medida beneficia a 2.3 millones de personas.

Entre el trabajo legislativo de Ingram Vallines durante el año que está por concluir llama la atención también la iniciativa de reforma a las Leyes Generales de Víctimas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para obligar a la Federación y los estados a asignar recursos para atender las necesidades de alimento, educación, atención médica y psicológica a menores en orfandad.

Hay, de igual manera, un proyecto de decreto para incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la tipificación del feminicidio; es decir, homologar dicho delito.

Entre las iniciativas de Anilú Ingram destaca la relacionada con las alertas de género; dicho trabajo, busca implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para combatir la violencia feminicida.

En términos generales, podríamos decir que el trabajo de la vicecoordinadora parlamentaria del PRI durante el segundo año se caracteriza por un alto beneficio para los sectores vulnerables.

Hay que recordar que la diputada ocupó la delegación en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social y probablemente el paso por un área tan importante en términos de impacto social sea una influencia determinante a la hora de presentar iniciativas que buscan la equidad, la eliminación de la violencia contra las mujeres, y el apoyo para cientos de miles de personas en condición de vulnerabilidad.

Ojalá todos los diputados federales, independientemente del partido, pudieran presentar un trabajo tan solvente como el de la veracruzana. Lamentablemente, en el Congreso la moneda corriente es la ineficiencia, el ausentismo en las sesiones y la falta de trabajo legislativo real.