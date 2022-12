El recuento de los daños y avances en Veracruz

En el tema de seguridad, la corrupción y apatía de los ciudadanos no se avanza, ya que en estadísticas las asociaciones civiles y colectivos feministas tienen otros datos; ejemplo de ello son los feminicidios.



De enero a septiembre de 2022, de acuerdo con el Observatorio de la Universidad Veracruzana, 68 feminicidios se registraron en Veracruz, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica reporta que de enero a noviembre de este año en la entidad se registraron 63. Los municipios con más feminicidios son: Boca del Río, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Medellín de Bravo y Xalapa. Homicidios dolosos a mujeres, 76; homicidios culposos, 160; lesiones dolosas a mujeres, 2 mil 597; lesiones culposas, 726; violencia familiar, 10 mil 954, ya no hablemos de secuestros y desapariciones forzadas.



Por la pandemia del Covid-19, las vacunas han funcionado, se aplicaron a toda la población; es importante señalar que aún faltan vacunas para los adolescentes, además de que aún hay personas que no quieren vacunarse por falta de información o creencias.



La esperanza sigue en la capital de Veracruz, ya que el hoy el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien arrasó en las contiendas pasadas, el trabajo que ha realizado en cada una de sus encomiendas lo ha hecho bien; el cariño de la gente en todo momento es expresado.



Don Ricardo tiene grandes retos por cumplir, uno de ellos es el cochinero que han dejado las administraciones pasadas en las oficinas de CMAS. Ahí tienen base amigos, familiares, “amiguitas”, recomendados, aviadores de varios funcionarios de los gobiernos municipal y estatal; es una caja chica, como dice el alcalde. Tiene una deuda de 300 millones de pesos, una nómina base de 197 millones de pesos, prestaciones de 500 millones de pesos. Cabe señalar que hay demasiada obra como nunca antes vista en Xalapa, el alcalde está trabajando duro y tupido, se construyen calles pavimentadas con concreto, ampliación de la electrificación, construcción de alumbrado público, pintura en puentes, cunetas, avenidas y señaléticas, etcétera; excelente trabajo, alcalde.



Medio Ambiente, a cargo de Ana Isabel Guevara, ha trasformado para bien las avenidas, camellones, parques, y algo que hay que reconocer es que está reciclando, lo vemos con los árboles caídos convertidos en macetas decorativas hermosas y espectaculares. Buen trabajo.



Con respecto a la seguridad en Xalapa, vemos más policías y patrullas, excelente acierto por parte del regidor Daniel Fernández Carreón; policías con perspectiva de género, derechos humanos y diversidad sexual, programas de vecino vigilante, alarmas vecinales, instalación de cámaras, además del acercamiento con el ciudadano. Una de las regidoras activas es Martha Valentina, quien trabaja en la recuperación de espacios públicos, Guadalupe Márquez, regidora séptima, con el acercamiento a la gente ha logrado la homologación de un trabajo palpable para una Xalapa digna.



