El regreso a clases

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció este martes que Veracruz regresará a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto.

Dijo el mandatario veracruzano que las clases iniciarán con los alumnos que asistan y que los padres de familia son responsables de la educación de sus hijos.

También señaló que las clases en línea continuarán como hasta hoy, pero que el regreso a las aulas es una decisión que obedece a razones pedagógicas.

García Jiménez apuntó que “existen razones pedagógicas que nos obligan a los docentes hacer uso del recurso presencial de los estudiantes, y si no lo hacemos podríamos tener retrasos significativos; es decir, no se puede tardar más de un año sin estar con la formación sobre todo en la niñez, prescindiendo de las aulas, del ambiente escolar; la formación de un ser humano en un ámbito social se tiene que dar en la convivencia con los demás; no puedes crear autómatas instruidos por un aparato electrónico; eso es aberrante y negativo”.

En Veracruz, la decisión del regreso a clases presenciales ya se había tomado desde la más reciente visita del presidente López Obrador; el sábado 24 del presente, el ejecutivo federal destacó que “llueve, truene o relampaguee” habrá regreso a clases.

Indicó que sólo Bangladesh y México eran los únicos países que permanecen con escuelas cerradas y que “vamos a reiniciar las clases… a finales de agosto… ya fue bastante.”

Recordemos que en el país las clases presenciales se suspendieron desde marzo de 2010, al inicio del impacto de la pandemia; han pasado 16 meses y las escuelas siguen cerradas.

Por ello resulta lógico el anuncio de Cuitláhuac García, quien tres días después del llamado presidencial al regreso a clases, adelanta que la fecha prevista para volver a las aulas es el lunes 30 de agosto.

El anuncio del gobernador veracruzano, sin embargo, se realiza justo cuando la entidad está en el pico más alto de los contagios de Coronavirus; al corte de este lunes, la Secretaría de Salud reportó más de 76 mil casos acumulados, con casi 10 mil 500 defunciones por la pandemia.

Para ilustrar el ritmo de los contagios, basta comentar que entre el primero y el 26 de julio, la entidad tuvo 10 mil 757 nuevos casos de esta temible enfermedad, que en el ámbito nacional ha cobrado más de 238 mil vidas.

Lo cierto es que pase lo que pase e independientemente del rumbo que tome la pandemia, los gobiernos estatal y federal están decididos a abrir las escuelas.

Ahora habría que preguntar qué dicen al respecto los maestros, sobre todo los afiliados a los más grandes sindicatos del país. De entrada, el líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, declaró que el regreso a clases debe ser gradual, paulatino y con todas las medidas de protección: si bien hay menos riesgo gracias a la vacunación, “no hay que bajar la guardia, la pandemia no se ha ido, viene un repunte que ahora se enfoca a los jóvenes”.

Como sea, sin importar lo que digan los padres de familia y el magisterio, parece que la decisión está tomada y el 30 de agosto regresarán los estudiantes a las aulas en las escuelas de Veracruz.