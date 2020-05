El regreso de Yunes Márquez

Entre los vecinos de la propiedad conocida como “la casa del Estero”, en Boca del Río, no pasó inadvertido el regreso de Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato de la alianza PAN-PRD-MC a la gubernatura de Veracruz en 2018.

El también exalcalde habría llegado a Boca del Río con maletas suficientes para hacer suponer su regreso a la entidad, tras una ausencia de más de un año. De inmediato comenzaron las especulaciones entre la clase política panista veracruzana. Yunes Márquez fue candidato a la gubernatura y en esos comicios logró más de un millón 450 mil votos; en cualquier otro proceso estatal, ese número de sufragios hubiera sido más que suficiente para ganar; en 2018, sin embargo, debido al arrollador paso de Morena, el panista se quedó en el camino. Derrotado en las urnas, optó por una especie de autoexilio, probablemente con la intención de medir el escenario político estatal, y sobre su salida de Veracruz se manejaron dos versiones: Miami, Florida; y París, Francia. Sin embargo, en días recientes regresó a tierras jarochas y rápido comenzaron las especulaciones con relación a su futuro político; hay quien ve la posibilidad de que aparezca como candidato del PAN a una diputación plurinominal en 2021; aunque no falta quien lo encarte para un segundo intento para buscar la gubernatura del estado en 2024; como sea, el primer escenario no descarta el segundo. El punto es que si Miguel Ángel Yunes logra colarse a la próxima Legislatura, ya sea local o federal, podría convertirse en una verdadera piedra en el zapato para el actual grupo en el poder de Veracruz. Por otra parte, hasta donde se sabe, nada le impide regresar a la entidad, dado que no habría investigación que lo vincule a actividades ilícitas; hay que recordar que el último cargo que ocupó fue la presidencia municipal de Boca del Río y todas las cuentas públicas que le correspondieron ya fueron aprobadas en el Congreso. Entre los panistas del puerto, por cierto, se comenta que el hijo del exgobernador llega para iniciar su camino en busca de una segunda candidatura al gobierno; si fuera el caso, tenga usted por seguro que su activismo político y la intensidad de su crítica contra el gobierno de Morena será cada vez más fuerte. La ecuación parece sencilla: del buen o mal resultado que ofrezca el gobernador Cuitláhuac García en el cargo dependerá en gran medida la suerte política del exalcalde de Boca del Río. Para cristalizar su proyecto Yunes Márquez primero tendrá que imponerse en una contienda interna de la que podría no salir tan bien librado, sobre todo tomando en cuenta que su grupo político fue derrotado en el pasado proceso por la dirigencia estatal del albiazul. De ese proceso interno salió fortalecido el actual senador Julen Rementería, quien aparece en el papel como su principal adversario. Veremos en los próximos meses cómo le pintan las cosas a quien fuera el principal adversario del actual gobernador veracruzano en la elección de 2018.