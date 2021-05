El repliegue de los Yunes

En una semana más se sabrá si la elección del 6 de junio pondrá fin a la "monarquía contemporánea" del PAN de los Yunes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Esto después de más de casi dos décadas de ir construyéndose mediante un efectivo control vecinal que les permitió direccionar el voto a su favor para ir turnándose las Alcaldías y Diputaciones entre su familia e incondicionales, y a veces cediendo algo a grupos contrarios de su mismo partido para evitar rebeliones internas. No hay seguridad de su retirada, pero ésta se percibe a partir de la reciente investigación que abrió la FGR en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por presumibles irregularidades a su paso por la dirección general del ISSSTE en la época del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y ante lo cual tuvo una reacción mediática inmediata que después se diluyó hasta apagarse, y después el retiro de la candidatura a su hijo mayor, Miguel Ángel Yunes Márquez, por ilegibilidad, que dictó el Tribunal Electoral del Estado y en días recientes ratificó la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, para la Alcaldía de Veracruz; sin embargo, tozudo como es, Yunes Márquez logró imponer como su relevo en la candidatura panista a su esposa, Patricia Lobeira, en espera de la revocación de esa decisión del TEV y ahora de la Sala Regional del TEPJF, que no pasó, y y al no cumplirse ésta, seguir manteniendo el control político a través de ella, aunque la señora Lobeira no tiene ni se le reconoce ningún liderazgo. La única oportunidad, si existiera, es que el día de la elección los Yunes muevan las piezas de su maquinaria, a sus operadores en las colonias de Veracruz y Boca del Río, para llevar a sus huestes a votar por ella y sus candidatos, aunque faltaría ver si los morenos lo permiten; o en otro caso, si, por conveniencia, los Yunes hubieran pactado en el más alto nivel dejar libre el camino a los candidatos de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ en el día ‘D’ para que ganen las elecciones, lo cual supondría que, al menos momentáneamente, se tendría un repliegue de ese grupo político, en espera de nuevas oportunidades para mantener vivo el lema de “la lucha sigue”, como planteó Miguel Ángel Yunes Linares cuando tuvo que reconocer la derrota ante el triunfo de Cuitláhuac García Jiménez. ¿Cuál es el panorama actual? Parecería que los candidatos Ricardo Exsome Zapata y Nena de la Reguera marchan solos en sus campañas por las presidencias municipales de Veracruz y Boca del Río, aunque la cónyuge de Yunes Márquez hace un poco de ruido; sin embargo, se oye y se sabe poco de los candidatos de la coalición PAN, PRI y PRD para diputados en los Distritos Electorales XIV, XV y XVI, y a las diputaciones federales por los distritos IV y XII, donde avanzan sin problema Fernando Arteaga Aponte, Diana Santiago, Lupita Tapia, Risa María Hernández Espejo y Luz Baxzi, de la coalición Morena, PVEM y PT.

Muy lamentable sentido el fallecimiento el sábado pasado de Leandro Castellanos Galván, un hombre dedicado a la política desde su juventud, y desde hace un tiempo delegado regional del Partido Verde, con jurisdicción en más de 30 municipios. Tras un accidente doméstico, fue llevado al hospital donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito, pero no sobrevivió a su recuperación.

Correo: opedro2006@gmail.com

opedro2006@gmail.com