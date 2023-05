El secretario veraneando

Tan grave es la situación de robos y vandalismo que padecen las escuelas de Veracruz que el problema ya no sólo se presenta en colonias o zonas alejadas, donde son más vulnerables, sino hasta en zonas urbanas o fraccionamientos, como la Universidad Cristóbal Colón, cuyos maestros y padres de familia han levantado la voz, sin ser escuchados por el responsable del sector, Zenyazen Escobar García, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



Las autoridades municipales de Veracruz, con estadísticas, estiman que el 80% de los planteles educativos en el puerto de Veracruz han sufrido saqueos o actos vandálicos al menos en una ocasión, especialmente en colonias o áreas rurales, donde la vigilancia es escasa.



Por citar ejemplos, la escuela primaria “Carmen Serdán”, de la colonia Astilleros, ha sido robada en 34 ocasiones; el jardín de niños “Angelina Murrieta” lleva 22 visitas de los amantes de lo ajeno, y otra primaria, la Juan Escutia, la han saqueado en siete ocasiones.



La delegada regional de la SEV, Diana Santiago Huesca, tiene el reporte de 180 directores de escuelas afectados con este problema. El mayor número robos, 160, han sucedido en el puerto jarocho, 10 en Boca del Río, ocho en Medellín y dos en Alvarado. Ella se ha reunido con los directivos de esos planteles para coordinar acciones de vigilancia, pero de poco o nada ha servido. No hay una estrategia efectiva frente a estos delitos.



Con la Universidad “Cristobal Colón” hubo una reunión a la que asistieron padres de familia, mandos policíacos y funcionarios de la SEV, pero el gran ausente fue Zenyazen Escobar, quien anda ocupado en actividades políticas, organizando reuniones de otros tintes con el magisterio y en cursos de capacitación para cargos de elección popular. La Secretaría, maestros, alumnos y padres de familia, pueden esperar.



La convocatoria a la que llamó la UCC el miércoles de la semana pasada de plano se llamó “Reunión sobre Escuelas Robadas” y asistieron autoridades policíacas del C5, regidores de Veracruz, Boca del Río y Medellín, supervisores, directores escolares y autoridades de la institución.



Esa reunión duró 4 horas y llovieron demandas de auxilio, lamentaciones y propuestas, pero como siempre ocurre en estos casos, mientras el alto mando no se haga responsable de tomar medidas de solución, la situación no pasará de buenas intenciones, como se planteó en este caso, de hacer una vinculación directa con las corporaciones policiacas.



La propuesta, que no viene del titular de la SEV, tiene que ver con la organización directa de directores, maestros y padres de familia, en la presencia y métodos de alerta ciudadana que el secretario Escobar García evita implementar por motivos de imagen política; prefiere no verse débil en plena efervescencia de la sucesión estatal, con la esperanza de que la secretaria Rocío Nahle García caiga en desgracia, y él surja como un posible candidato emergente al relevo.



Ese lucro político con el cargo, dejando de servir responsablemente a quienes le pagan, al bastión de la 4T los pobres, ha incrementando este problema, sobre todo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Medellín-Alvarado.



