El sentido de nuestras vidas

Los seres humanos tenemos siempre una búsqueda interior, ella se traduce a nuestro exterior, y en tal sentido vamos y nos asociamos con amistades, credos religiosos, partidos políticos, sindicatos, pasatiempos, y preferencias que nos van definiendo en nuestras personalidades.



Busqué un mundo en mi exterior, añoré los otoños donde el viento sopla fuerte, y en los parques de mi querida Xalapa las hojas caen, como si fuera un murmuro silencioso que me arroja hacia la realidad de mis sueños y pretensiones.



He vivido, he amado, me han dejado y he dejado a algunos amores en el camino, ya de nada me arrepiento, poque sé muy bien que el tiempo es un devorador de nuestras almas, porque sé que la hipocresía cuando aflora lo hace sin sentimientos; pero aun así no me amargo, veo a los jóvenes ir y venir, libres como las golondrinas de un cuento hechizado, y también buscándole un sentido a sus propias vidas.



Discurro en mis pensamientos locos dentro de mis torbellinos, y es la hojarasca que se levanta la que me golpea la cara, la que me reta día con día, en la vibración del cosmos para encontrar mis estrellas florecientes, algunas se han apagado, pero otras están aquí conmigo en mi pecho, latiendo al unísono de mis búsquedas de sentido por la vida, por la ilusión de amar a una dama, por el calor que busco en el abrazo de mi familia, en la sonrisa de mis amigos, y en el grito universal por estar contigo.



Con estas letras poéticas de mi autoría creo aportar algo benéfico a mis muy apreciados lectores, pues veo a mi familia y a muchos conocidos que vamos envejeciendo, y que sólo aquellos que han renunciado a sus muy propias ilusiones, anhelos y aspiraciones, son los que caen en depresiones y adicciones funestas.



Cabe decir que no me espanta el convivir con gente problemática, a veces pienso que tengo muchísima paciencia, en otras a veces lo dudo. Sin embargo el caso radica en cómo nos relacionamos y/o nos llevamos con nosotros mismos; ya que la persona más cercana a uno como individuo, es y resulta ser uno mismo.



La filosofía, la psicología, la medicina, la psiquiatría, las religiones y muchos factores más, apuntan a que no nos vayamos a sentir solos, o distanciados de una sociedad cada vez más competitiva y demandante, por lo cual debemos correlacionarnos con los demás, evitando la polutiva e inerte, lesiva discriminación de aquellos que no entran en nuestros parámetros de belleza, cultura, educación y preferencias muy diversificadas, e incluso he creído que “el respeto al trauma ajeno es la paz”.



Nadie es perfecto, sentirse perfecto es síntoma de una vejez muy prematura, y condenar juzgando a medio mundo de inepto, aborígenes, tontos, mentecatos, y otros calificativos, se me hace de pésimo gusto. El rotular a las personas es un tanto insano, allá va el ratero, o la mujer fácil, o el menesteroso flojo y amolado por su propia pereza.



Conozco muchas gentes que crecieron en fama, fortuna, influencias políticas, empresariales y más, pero algunas de ellas observo su vacío, su infelicidad aun teniendo todo lo materialmente necesario para en teoría ser muy dichosos.



Darle sentido a nuestras vidas es saber servir a los demás, en la medida de nuestras posibilidades, en ocasiones dando una sonrisa, un tú puedes, anímate eres muy capaz. Pero si usted trata a los demás con desdén, no espere otra respuesta a su persona, más que sólo el repudio.



No es un mundo perfecto, pero busquemos y demos lo mejor de nosotros mismos.