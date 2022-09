Existen personas que sienten tristeza, desesperación, estrés, ira, enojo, no controlan sus emociones o en muchos casos no pueden ni saben canalizarlos, hacerle frente a las presiones del trabajo, económicas, familiares, escolares, etc. Los sentimientos de nostalgia y desesperanza no desaparecen y van acompañados de pensamientos suicidas.

La sociedad y los propios familiares piensan que las personas con pensamientos suicidas solo buscan llamar la atención y que no lo van a llegar hacer, y solo se limitan a decir “estás loca”, pero lamentablemente las estadísticas dicen otra cosa.

El suicidio es un problema de salud mental y afecta más a los jóvenes y adolescentes, cada cuatro segundos se suicida una persona. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 700 mil personas se suicidan al año.

El INEGI dice que en el 2020 se suicidaron 7 mil 896 personas. La doctora Barrientos Nicolás, adscrita al departamento de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, dice que el suicidio va en escalera, cada día hay más muertes por suicidio.

Las mujeres recurrentes al suicidio, pero menos letales, utilizan altas dosis de fármacos. En los hombres el porcentaje es de 81.61% y el método que utilizan es el ahorcamiento, el uso de arma de fuego y lanzamiento al vacío. El más presente es el de los jóvenes, quien se ahorcan, toman fármacos o ingieren medicamentos depresivos.

De acuerdo con los eruditos en la materia, la depresión está relacionada con el riesgo suicida, así como la ansiedad ligada a la depresión, trastorno mental, los estigmas de tratamientos psiquiátricos.

El “Suicidiómetro” es una herramienta que contiene 9 escalas de comportamiento donde te ayuda identificar una conducta suicida, está diseñado con dos presentaciones: 1.- En formato de regla para estudiantes; 2.- en formato POP.UP.

Con el fin de identificar y prevenir cualquier suicidio, el “Consejo Ciudadano de Ciudad de México” creó el “Suicidiómetro”, que cuenta con 9 escalas para detectar cuando una persona piensa suicidarse.

1.- Ideas de muerte: ¿por qué no amanezco muerto, muerta?, quisiera dejar de existir, me quiero morir. 2.- Deseo suicida: ¿qué pasaría si me mato?, voy a dejar de ser un estorbo, los demás van a estar mejor sin mí. 3.- Ideas suicidas: lo mejor sería si me mato, es mejor suicidarme, la única solución es el suicidio. 4.- Expresión suicida: ya no puedo estar con este dolor, definitivamente ya no quiero estar aquí.

5.- Amenaza suicida: si me dejas, me mato; si todo sigue igual, me voy a ahorcar. 6.- Plan suicida: ¿cómo lo haré?, ¿cuándo lo haré?, ¿en dónde lo haré? 7.- Gesto suicida: autolesiones con intención suicida (cutting).

Mucho cuidado con estas expresiones de heridas del número 7, es muy grave y delicado, ya que existe mucho en los jóvenes, especialistas dicen que los niños, niñas y adolescentes lo hacen para sentir dolor y se autoflagelan porque se sienten culpables, cada herida, cicatriz es un recuerdo del mundo de violencia en lo cual son víctimas.

8.- Intento de suicidio: tentativa suicida, conducta autolesiva que se acompaña por la certeza de que la persona intentaba morir. 9.- Suicidio: es una forma de morir en la que se utilizó un determinado método, tomó la decisión de quitarse la vida. La persona muere.

Es importante que conozcas el Suicidiómetro, te ayudará a identificar las ideas o pensamientos suicidas de tu familiar, amigos o compañeros de trabajo, asimismo que si ya identificaste a una posible víctima de suicidio te acerques y le informes que existen especialistas que puedan ayudar a salir de esos pensamiento suicidas y que todo tiene una solución.

Lectores, espero sus comentarios por este correo, también nos encontramos en la página web de Diario de Xalapa.

lexfemme.12@hotmail.com