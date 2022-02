El tamaño del gobernador Cuitláhuac

La política, como cualquier circunstancia de vida, es dinámica, cambiante. Su evolución es necesaria, por lo tanto sus actores y factores llevan el mismo derrotero. De nadie es ajeno que la embestida mediática en contra del Gobierno de Veracruz en las últimas semanas, tiene una insana intención política de cara al 2024.

Los conservadores consideran que les funcionó en la Ciudad de México y pensaron que les funcionaría en Veracruz; burda la estrategia, burdos los actores, mismas las intenciones, diferentes los escenarios y las circunstancias, y por supuesto, el territorio que pisaron. Les sirvió para darse cuenta, a un puñado de senadores y ahora algunos miembros de la ciudadanía, que “no es lo mismo atrás que en ancas”, dicen en mi querida Huasteca. Igualmente de nadie es ajeno que el estado de Veracruz es uno de los bastiones del Movimiento de Regeneración Nacional más fuertes del país; ha cobrado una madurez propia y una fortaleza autónoma. Si bien es cierto que pensar en Morena es pensar en Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz el Movimiento ha ido más allá.

Muestra de ello, querido lector, son los resultados de la primera consulta ciudadana realizada sobre los expresidentes de la República. El Movimiento logró, a pesar del boicot del INE, sacar a participar a más personas que los votos que logró obtener Acción Nacional en la elección inmediata anterior, es decir, el PAN no superó el número de votos con sus candidatos, locales y federales, que los que obtuvo la consulta de los expresidentes. Contundente el dato, toda vez que la primera fue una elección donde el INE colocó el cien por ciento de sus casillas, fue una elección donde estaban de por medio las municipales –que levantan pasiones–, y por otro lado la consulta ciudadana, que era un primer ejercicio en el país y el estado, donde la colocación de casillas fue mínima y su publicidad igualmente disminuida.

Otro ejemplo. Meses atrás, en la elección del 6 junio de 2021, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo más de 1.6 millones de votos, arrasando con diputaciones locales y federales, en su mayoría, y en las municipales, superando las 140 alcaldías; esta es la realidad política de Veracruz. A esto le sumamos una estrategia integral para atender de raíz la descomposición del tejido social que reinaba en territorio veracruzano, una inversión justa y equilibrada en los rubros de educación, infraestructura social y carretera. En salud, Veracruz es de los pocos estados que controlaron la pandemia, y qué decir de la estrategia en materia de cultura, que ha sido exitosa para complementar y reforzar la sencilla reflexión de “abrazos no balazos”, que no es una interpretación literal, sino más bien entender que no es con violencia como se puede detener la violencia, sino creando un sentido de pertenencia en todos los rincones del estado.

Orgullo Veracruzano ha sido una muestra de que el amor a una tierra puede ser un aliado en la lucha contra la impunidad y la corrupción, pues genera en la ciudadanía un amor por su tierra y cuando se ama lo que es propio, se cuida, se defiende y se ayuda a salir adelante. En este contexto podemos preguntarnos ¿cómo se mide la estatura de un político en la actualidad? Respuestas hay muchas: por sus resultados, por su aceptación, por sus obras, por sus victorias y también por sus adversarios. Nuestro gobernador se está enfilando, sin duda, a ser el mejor de la historia, pues ha logrado lo que nadie: darle un camino bien definido a la ciudadanía cuyo destino es la tranquilidad, la justicia y la verdad, en un estado que tenía hambre de ello. ¿Quién lo logra?, ¿un Movimiento? Sí, pero también lo logra alguien cuya virtud le trajo a la política veracruzana un valor agregado que hoy le causa incomodidades a un senador del propio Movimiento, a un canciller al que el primer mandatario le recordó que aún falta para el 2024, y a un puñado de senadores conservadores por los que nadie votó –porque todos son plurinominales y en sus personas y trayectorias representan auténticas rémoras de un sistema político que está quedando en el pasado–.

Luego entonces, el tamaño de nuestro gobernador se mide en muchas cosas, su fortaleza es manifiesta, su fundamento es innegable, pero sobre todo, lo que lo hace un político que se mide y se midió, haciendo trastabillar a muchos, es que es una buena persona, un buen ser humano, y eso le viene bien a la política. Elementos tan sencillos como la honestidad, la responsabilidad y el amor por su estado lo colocan en la posibilidad no sólo de que lo respaldemos millones de veracruzanos y el propio presidente de la República, sino que además lo colocan de cara a una sucesión firme y que habrá que defender día tras día, pero en la que estamos seguros saldremos adelante, porque en nuestro querido Veracruz hay más personas buenas que malas; las buenas estamos trabajando por un mejor estado, las malas apenas pudieron juntarse frente a Palacio de Gobierno y les sobró espacio.

(*) Diputado federal. Morena