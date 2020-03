El terror del siglo XXI

Tiempos difíciles para el mundo, en especial para México. El pueblo vuelto loco con el miedo y temor de contagiarse del virus llamado Covid-19. Las compras de pánico sólo son para las personas con dinero, ya que la mayoría de las personas van al día, porque los obreros o independientes ganan un sueldo mínimo y a veces ni eso, personas sin trabajo, sin servicios médicos, pero sí una familia que mantener; simplemente no pueden preverse de viandas para esta cuarentena.

Por otro lado, los políticos del congreso se aprovechan para sacar raja y acomodan las leyes. Diputados aprueban la reelección inmediata de legisladores, por dos periodos consecutivos para senadores y cuatro para diputados, además de que no será obligatorio dejar el cargo para hacer precampaña y campaña; queda claro que su futuro está resuelto, mientras el pueblo muere por falta de medicamentos y atención contra el virus, que ya empezó a cobrar vidas. La Organización Mundial de la Salud dice que el virus es letal e indetenible.

Vemos en noticias, en las redes sociales, cómo en España e Italia las personas graban videos haciendo ejercicio con música motivadora. En Estados Unidos, China, Alemania y el resto de Europa cuentan con infraestructura, tecnología y economía. En algunos países les están condonando servicios, el gobierno les está dando ayuda económica y en especie para proteger y ayudar a su pueblo.

China en 10 días construyó un hospital para los infectados del Covid-19, con mil camas y a cargo de personal médico y expertos que trabajan para evitar el contagio dentro del hospital, quienes además han participado en la misión contra el ébola en Sierra Leona y Liberia. Tienen conocimientos en tratamiento de enfermedades infecciosas. El hospital tuvo un costo de 300 millones de yuanes, aproximadamente 43 millones de dólares.

Pero en México, trabajas o trabajas, de lo contrario no comes, así es la realidad. ¿Las microempresas van a parar 30 días? ¿De qué van a comer si cierran sus pequeños negocios? Los niños en casa generan triple gasto o más, la gente de nuestro país, en su mayoría, trabaja casi todo el día para medio vivir. No hay poder de adquisición para todos, como en otros países. Por ejemplo, la “ropa de paca” que viene de Estados Unidos, es ropa que ya no quieren los gringos y la tiran o regalan, pero el mexicano la compra como nueva.

Vivimos en un país donde el trabajo es mal pagado, el comercio es ilegal (vemos a los inspectores municipales quitando y robando mercancía a los vendedores ambulantes). “No queda de otra, te mata el coronavirus o te mata el hambre”. Mientras te roban la atención con las estadísticas de muertes por el Covid-19, la inseguridad y los asesinatos de mujeres continúan. ¡Y ahora quién podrá salvarnos!

