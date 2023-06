En 2021 comenzó el Tianguis del Bienestar con el objetivo de distribuir gratis bienes y artículos nuevos de primera necesidad que han sido confiscados o decomisados a la delincuencia para ser entregados a la población más vulnerable de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.



En el Tianguis del Bienestar se entregan bienes incautados al crimen organizado o en las aduanas de todo el país como ropa, calzado, juguetes, herramientas, utensilios de cocina, telas y artículos diversos. Este esfuerzo de coordinación y logística para la entrega en las comunidades más pobres y alejadas es coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Hacienda, el Instituto para devolver al pueblo lo robado (Indep), Agencia Nacional de Aduanas, Guardia Nacional, el Sistema de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).



Entregar estos bienes a la gente resuelve también otro problema, pues almacenar toda esa mercancía implica gastos enormes; Gobierno Federal ha revelado que se llegaban a gastar hasta 300 millones de pesos solamente por la renta de almacenes. Además, en sexenios anteriores el destino de muchas mercancías fue incierto y nunca se supo que se hizo con ellas, y otras tantas fueron incineradas. No me imagino la cantidad de toneladas que se prefirieron destruir antes que ser entregadas a los más necesitados.



A la fecha, en Veracruz han sido 301 comunidades de siete municipios las beneficiadas con las entregas del Tianguis, con un total de 26,880 familias que han recibido cerca de 623,314 bienes. En mayo pasado, el presidente López Obrador ordenó una segunda etapa de visita del Tianguis a los municipios que iniciará el próximo 26 de junio en el estado de Guerrero y que seguramente dentro de muy poco volverá a estar en Veracruz.



Ante un programa que no tiene fines de lucro, sino que soluciona el problema de almacenamiento de tantas toneladas de mercancías, es irónico que algunos, incluyendo a algunos miembros de la iniciativa privada, rechacen esta práctica catalogándola como competencia desleal y fomento de comercio informal y de ‘piratería’. Toda una falacia mal intencionada para denostar a uno de los programas más nobles que sólo pretende de manera inmediata y sin intermediarios ayudar a la población más pobre y marginada.



Sin duda alguna y a pesar de las críticas, este gobierno continuará haciendo lo mejor para la población y procurando siempre su beneficio. Estamos orgullosos de seguir con un gobierno que en todo momento trabaja bajo la premisa de ‘Por el bien de todas y todos, primero los pobres’.



Facebook: @ManuelHuertaLG



Twitter: @ManuelHuertaLdG