El tortuoso camino de la queja

Perder el dinero de tus ahorros depositados en un banco no es una noticia fácil de aceptar, sin embargo, lo verdaderamente difícil comienza cuando se intenta recuperarlo.Recuerda las palabras de la actriz defraudada por su banco que viralizó un video en donde entre reclamo, exigencia e impotencia denunciaba que el banco se burló de ella y que la había dejado sola en su reclamo, considerando que ni siquiera las autoridades establecidas para auxiliar en esos casos, como la Condusef, habían salido en su defensa.

Bueno, esas palabras eran expresiones verdaderas de la soledad que sintió en esa carrera de obstáculos para defender su dinero, su patrimonio; pero ¿cómo comienza, qué es lo primero que debe hacer quien se percata que su dinero ha sido retirado de su cuenta bancaria sin su consentimiento?

En primer lugar debe dar aviso de inmediato al banco, haciendo el reclamo de la suma robada y pedir el reembolso de la misma, en ese momento vendrá la primera complicación por la forma en que debe hacerse dicho reclamo, pues en algunos casos será mediante una llamada telefónica, en algunos otros deberá enviarse un correo electrónico, o presentarse a la sucursal bancaria a entregar firmada la solicitud de aclaración y reclamación.

Es importante definir cuál es el medio idóneo para hacer el reclamo de su dinero, y para ello deberá tener a la mano su contrato, para no errar en el número de cuenta y demás datos que le solicitarán; y también para hacer su procedimiento de reclamo de manera correcta, pues siempre en el contrato se establece con claridad cuál es la forma, el medio y la temporalidad límite para efectuarlo.

Lo sé; más del cincuenta por ciento de los usuarios de servicios bancarios financieros carece de contrato, esa triste realidad nos presentará el primer obstáculo del descuido de no haber pedido una copia al momento de la apertura de la cuenta o de simplemente no tener en orden y a la mano nuestra documentación, si es su caso, más vale curarse en salud y correr a buscar tan necesarios documentos.

En segundo lugar, y una vez que el banco determine como improcedente el reclamo, opción en la que ya se volvieron expertos, habrá que agotar el procedimiento de queja ante la Condusef, sí -aunque ahí no te paguen tampoco- pero es un proceso necesario para requerir documentos importantes que quizá no tengas, como el contrato, el estado de cuenta en donde se reflejen las operaciones que no efectuaste y en donde se acredita la pérdida o la falta del dinero, también para conocer con detalle, cómo y cuándo fue el robo, y cuáles fueron los medios por los que se accedió a tu cuenta, a quién le avisó el banco, y si la operación se ajustó a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Una vez que se haya agotado el procedimiento conciliatorio ante la Condusef, pues esta no tiene facultades para obligar al banco a responder por el dinero, debe solicitarse un dictamen técnico por parte de la misma Comisión, el cual se emitirá conforme a los elementos aportados por el quejoso en su escrito.

Dictamen en mano, es momento de acudir con un abogado a fin de entablar una demanda mercantil para el pago del dinero, y exigir tanto el pago de gastos y costas del juicio, como los intereses moratorios a razón del interés legal, por todo el tiempo que tarde el banco en negarse a devolver tu dinero.

Es verdaderamente lamentable durante ese camino comprobar que el banco no escatimará en abogados, diligencias, peritos y lo que sea necesario con tal de no pagarte, pero ¡no te rindas!, siempre es importante llegar hasta el final del reclamo y no desistir. Quizá -como hay quienes lo afirman- la resistencia de los bancos para devolver lo robado se deba básicamente a cerrar la puerta a la sospecha de que nuestro dinero no está seguro con ellos, desafortunadamente mientras no se acepte el problema no llegará la solución, y somos los usuarios quienes continuaremos pagando los platos rotos.

