El transgénero de la Revolución Mexicana

¿Qué significa transgénero? El término se refiere a las personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo con el que nacieron.

Las verdades de la Revolución Mexicana salen cada vez más a la luz, la lucha de las mujeres que la propia historia ha ocultado, verdaderas heroínas y héroes que han olvidado y que deben ser contadas.

Amelia Robles Ávila nació mujer, el 3 de noviembre de 1889, en el municipio de Xochipala, en el estado de Guerrero; murió el 9 de diciembre de 1984. Fue una guerrillera zapatista y se le considera la primera persona transgénero en México, cuyo cambio es reconocido institucionalmente. Fue coronela de las tropas zapatista, luchó más de 70 batallas y participó y sobrevivió a la Revolución Mexicana.

Amelia destacó desde pequeña en actividades y roles designados para hombres, en una época llena de machismo, señalamiento y discriminación, quienes la llamaban machorra, hombruna, marimacha. Hoy quiero rendir homenaje a esta persona, la cual me causa admiración y respeto.

Desde los nueve años de edad aprendió a montar, domar caballos y manejar armas. Fue educada en la religión católica, era de familia acomodada, su padre fue propietario de una fábrica de mezcal, formó parte de la sociedad de las hijas de María de la medalla milagrosa, donde aprendió los quehaceres y deberes de una “mujercita”, como lavar, planchar, almidonar camisas, bordar y cocinar.

Amelia transitó de una identidad femenina impuesta por los roles y estereotipos de la sociedad a una masculinidad deseada. Se sentía y se comportaba como hombre y fue convirtiendo su aspecto varonil, sin necesidad de cirugías estéticas ni tratamientos hormonales, solamente un bisturí imaginario para cortar los prejuicios machistas.

En 1912, Amelia, con 23 años de edad, se unió a las filas de Emiliano Zapata, “El Caudillo del Sur”. Gracias a sus conocimientos sobre armas y domar caballos pudo comprobar su valor y pericia en el combate, se le otorgó el grado de coronela, le asignaron una escolta para su seguridad, ya que no estuvo exenta de los ataques masculinos. Logró el respeto y temor de los militares, era una fiera combatiendo de cuerpo a cuerpo con varones, estuvo al frente de 315 militares, quienes le dieron su lealtad y respeto. Ella se cortó las trenzas, se puso pantalón, botas y sombrero de hombre; ordenó a sus hombres que se le llamara “El coronel Amelio Robles” y quien se atrevía a no respetar su identidad o era llamado por su género incorrecto, era asesinado. Cuenta la historia que en una ocasión dos de sus compañeros quisieron madrugarlo, golpeándolo y queriéndole quitar la ropa para saber su secreto. Amelio se defendió y los mató con su pistola, él defendía su identidad a golpes, a lucha cuerpo a cuerpo; siempre les ganó y no les perdonaba la vida.

La amistad con Emiliano Zapata y la cercanía con el general Adrián Castrejón y los hombres de guerra inmiscuidos en la política, le permitieron su identidad masculina. En 1918, tras la victoria de Venustiano Carranza, se convirtió en soldado del Ejército mexicano, gracias a que en su expediente de archivos militares se encontraba un acta apócrifa que lo identificaba como Amelio Malaquías Robles Ávila; la Secretaría de la Defensa Nacional avaló la identidad de género de Amelio.

En 1974, a Amelio Robles lo condecoraron como veterano de la Revolución Mexicana y no como veterana. Amelio rompió los esquemas del tiempo, la batalla más grande que tuvo fue la social y cultural, una lucha silenciosa y lenta cuya gran victoria fue convertirse en varón, negando su anatomía de mujer.

Amelio murió en 1984 junto a su pareja, Ángela Torres, y su hija adoptiva. En 1989 la Dirección de Culturas Populares de Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia cometieron un grave error al ponerle el nombre Amelia Robles a un museo, al igual que la escuela primaria que lleva el nombre de “La Coronela Amelia Robles”. ¿Cómo es posible esta falta de respeto? Es evidente la falta de empatía y me queda claro que no investigaron quién fue en realidad Amelio Robles.

