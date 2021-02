El turismo por vacuna anti-Covid

Nos cuentan que en los alrededores de Xalapa y de otras poblaciones veracruzanas tal pareciera que se ha desatado una ola de turismo en los últimos días.

De repente y, de la nada, en plena pandemia, nos dicen que algunos pobladores rurales han visto la llegada de un gran número de personas.

Los comentarios sobre esto son en el sentido de que los visitantes llegan en buenos vehículos, algunos hasta de lujo.

Lo curioso, nos señalan, es que de inicio no llegan a los sitios turísticos de estos poblados ni a los restaurantes, sino que ¡casualmente! van a dar donde están instalados los centros de vacunación anti-Covid.

Y bueno, ya que casualmente llegaron ahí, pues preguntan, según nos indican, si los pueden vacunar.

La respuesta es muy amable, pero en sentido negativo. A veces es el propio súperdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, nos afirman, el que manda a decir que no hay opción de “saltarse la fila” y que esperen a que la vacuna llegue a su ciudad.

Luego de eso, nos dicen, pues los beneficiados son los restaurantes de pequeñas localidades.

Panistas de Coatepec nos comentan que no ven con buenos ojos que su alcalde, emanado de su organización política, Enrique Fernández Peredo, ande muy cerca del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Aseguran que al edil lo ven muy pegado, muy cercano, al secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, de quien dicen lo tiene encantado con sus cápsulas de Orgullo Veracruz.

De hecho, nos señalan estos panistas que están en todo, circula en el ciberespacio un meme donde el alcalde coatepecano acompañó al funcionario estatal a una ceremonia y curiosamente el presidente municipal lleva puesta una prenda en color guinda.

Quién sabe si hicieron truco fotográfico, per verdad o mentira eso de la prenda guinda, pero lo cierto es que eso desató críticas de sus correligonarios, quienes hicieron alusión de que su alcalde ya hasta trae lo colores de su partido rival.

¿Esto significaría que este edil ya se alejó del Partido Acción Nacional y nada quiere con los azules?, se inquirió a estos inquietos panistas y la respuesta fue un sonoro no.

Dicen que no están molestos, sino lo que le sigue, porque su alcalde por una parte no oculta su cercanía con Morena y, por otra, exige posiciones a la dirigencia del PAN que, se afirma, cede a sus pretensiones, pues habría colocado a su hermano en la planilla para el cambio de ediles en el ayuntamiento coatepecano, nada más y nada menos que como candidato a regidor primero, asegurando así que llegue a despachar al palacio municipal de la aromática ciudad.

¿Le metieron este autogol al dirigente estatal azul Joaquín Guzmán Avilés y ni cuenta se ha dado?, preguntan en Coatepec.

Vaya que en Nuevo León son civilizados. Nos comentan veracruzanos radicados allá que el candidato del PRI a la gubernatura, Adrián de la Garza, se presentó ayer al cabildo de Monterrey, en donde es el presidente municipal, para separarse en forma definitiva del cargo y antes de irse autorizó la certificación del domicilio del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía regia, o sea, de Luis Donaldo Colosio Riojas.

Colosio traía ese problema, no le querían reconocer su domicilio en Monterrey. Por parte del municipio de Monterrey no debe haber ningún problema para que ningún candidato que quiera contender y que tenga derechos políticos para hacerlo, no tenga ningún problema, declaró Adrián de la Garaza.

¿Cómo la ven, qué les parece, queridos lectores?