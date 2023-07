No sabemos cuándo un día quedará grabado para siempre en nuestra vida. Cada mañana solemos hacer más o menos las mismas cosas, muchos con una agenda, física o mental, de compromisos, tareas, pendientes, propósitos, sueños, desvaríos… pese a ello, no podemos prever qué día quedará como un marcador en nuestra historia personal. Hasta que pasa.

A veces incluso no tenemos conciencia del peso de los acontecimientos que vivimos hasta días, semanas o meses después. ¿Cuántos de nosotros tomamos una decisión que terminó desatando una bola de nieve imparable? Y no se trata de grandes decisiones, a veces solo se trató de un camino distinto hacia el trabajo, unos minutos de más o menos, una parada que hicimos, un saludo que no respondimos, un mensaje que decidimos enviar.

Como humanidad nos gustan las certezas, lo tangible, lo repetible; tal vez se deba a nuestro pasado de homínidos sorteando a cada momento los peligros de ser devorados por otro animal salvaje o de la tormenta o del hambre, pero encontramos la cueva, descubrimos el fuego, la agricultura y lo demás, ya se sabe.

Pero si algo domina al planeta es el caos, la incertidumbre, la espiral de acontecimientos aparentemente aislados pero que responden a un fuerte espíritu de concatenación.

Cuando la pequeña Violeta, personaje de la novela El valle del asombro, de Amy Tan, se despertó aquella mañana en su perfecta habitación de niña rica y mimada, no imaginó que la revolución que se había ido gestando durante los últimos meses la llevaría a emprender la huida junto a su madre por las calles de una ciudad enloquecida por la guerra, sería víctima del caos y la malicia, y así, mientras su madre gritaba desde el barco que la sacaba de China que había perdido a su hija, Violeta terminaría en un pequeño cuartito mugriento de un prostíbulo, vendida por unas cuantas monedas que fueron sumadas a una deuda impagable que acababa de adquirir.

Como todas las historias de Amy Tan, la incertidumbre y la casualidad son poderosos entes a los que les gusta la fatalidad. Sus personajes, siempre mujeres, sortean una serie de eventos fuera de toda proporción y también sin posibilidad de control. Conocemos en ellas el tesón y la fuerza de espíritu para salir adelante, hacia un mañana que sigue siendo incierto. La autora nos muestra que no hay una meta llamada felicidad a la cual llegar si “somos buenos”, ni playas tranquilas donde empezar a vivir; nos habla de las pequeñas felicidades, como pepitas de oro entre la arena de una vida en realidad difícil, sobre todo entre menos posibilidades económicas y relaciones sociales poseas.

Pero esto lo sabemos. Todos estamos remando. De una u otra forma. Todos tenemos nuestra cadena de coincidencias fatales y, claro, afortunadas. Todos tenemos ese día que desató lo que ahora nos alegra o nos aflige y, si nos ponemos a escarbar, somos capaces de descubrir todo el entramado anterior que nos condujo a ello; incluso puede ser que un hecho en suma desafortunado, termine siendo lo mejor que nos ha pasado, y viceversa.

Hasta ahora el marcador de vida que más me gusta rememorar es aquel día que terminé en una pequeña comunidad nahuahablante haciendo una entrevista a padres de familia que denunciaban que la única telesecundaria de la localidad, llevaba meses con dos maestros para más de 120 jóvenes. Aún me sorprenden todas las pequeñas casualidades que gestaron ese momento. Pero, para bien o para mal, así ocurrieron las cosas en este infinito valle del asombro por el que remamos día con día.





