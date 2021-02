El valor de la política

Ayer, en un acto inusual, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, publicó en su cuenta de Facebook una foto y un comentario que da una percepción distinta del ejercicio de la política. Se observa al político sureño en cuclillas, amarrando el cordón de un zapato a una persona mayor; lo relevante del caso es que esa persona mayor es nada menos que el diputado del PRI, Jorge Moreno Salinas. La simple foto despertó algunas críticas hacia el legislador de MORENA, aunque la realidad tendría que ser todo lo contrario, reconocer en él ese acto de sencillez y humanismo, más allá de diferencias partidistas, como es natural entre legisladores de distintas corrientes ideológicas. Aquí debe destacarse la civilidad, cortesía, educación y, lo más importante, confluir hacia metas comunes como es deber de todo servidor público, en bien de la sociedad. Gómez lo apunta en su publicación: “no comparto mis ideales y principios con panistas, priístas, perredistas, etc.; pero no son mis enemigos, muchos son hasta grandes amigos míos, y el Sr. Jorge Moreno Salinas es uno de ellos”. Son adversarios y amigos, y ambos, JJ y JMS, lo han repetido y demostrado en muchas ocasiones. Si eso mismo replicara el resto de los diputados, de no verse como enemigos, cambiaría radicalmente el curso de los trabajos legislativos, sin posiciones radicales, y en vez de vetar o votar en contra de las propuestas de opositores, concertar, proponer modificaciones y aprobar leyes que resulten en mejores estándares de convivencia y bienestar para los veracruzanos. El Congreso no tiene porque ser un campo de batalla, ni de pleitos de lavaderos; esa parte no ha cambiado mucho, a pesar de que los tiempos son otros y, ahora, no hay razón para gritos y sombrerazos. Da vergüenza ver y oír lo que hacen y dicen muchos legisladores, cuya falta de argumentos, la sustituyen con leperadas. Esa es la razón por la que vale la pena este testimonio de un hombre que desempeña una posición de poder en el actual gobierno morenista, quien frecuentemente se encuentra en el centro de la controversia política. “El es un buen hombre”, ha dicho el diputado Jorge Moreno, y ese comentario tiene un valor de muchos kilates. Enhorabuena.

En el puerto de Veracruz cada vez se torna más interesante la contienda electoral venidera por la presidencia municipal. Aunque aún no se define quién competirá bajo la bandera del PAN, si Bigen Rementería Molina, actual diputado local, o el ex alcalde de Boca del Río y fallido candidato a Gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez; y por MORENA el todavía diputado federal Ricardo Exome Zapata o la ex subdelegada de Bienestar en el estado, Rosa María Hernández Espejo, ha surgido la inminente postulación de Nino Baxzi Mata, dirigente de los trabajadores de Limpia Pública, como candidato por el Partido Verde Ecologista de México, quien podría, podría serlo, por el partido morenista, conforme a lo que arroje una encuesta que se realizará para conocer el mejor posicionamiento de los prospectos a ese cargo. La moneda, en este caso, está en el aire, y probablemente Nino pueda dar la sorpresa en esa medición, considerando que lleva tres décadas al frente de un enorme grupo de trabajadores que todos los días tienen contacto directo con la sociedad de todos los niveles económicos, tanto en la zona urbana como en la suburbana. Es muy conocido. Además, frente al panismo, él también representa un serio adversario. No solamente tiene estructura propia, a la de MORENA se sumaría la del PVEM y militantes de otros partidos políticos, incluidos del PAN y del PRI. Habrá que esperar. Cada grupo vela armas y se aprestan a la gran batalla que antecede otra de capital importancia, la del 2024 que definirá al próximo presidente de la República y al gobernador del estado.

Escriba a opedro2006@gmail.com