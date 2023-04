El vestido blanco y la tanga roja

En el siglo VI, el Papa Romano San Gregorio Magno confecciona una lista propia definitiva de los siete pecados capitales y ahí la envidia ocupa el sexto lugar. La envidia en latín (invidia) es considerado por el cristianismo como un pecado capital y no se refiere a la magnitud del pecado sino que da origen a otros pecados, rompe con el amor a tu próximo.



Es un deseo insaciable, sin embargo la envida se caracteriza no solo en desear, sino también en causar un daño, un mal a la persona a la que se le envidia y por lo general es desear algo que alguien más tiene y que perciben que a ellos les hace falta, por lo consiguiente, desean el mal al próximo y se sienten bien con el mal ajeno, cuando saben que la persona que envidian está sufriendo, el envidioso goza ese dolor.



La envidia se da en todos los niveles sociales, en la familia, hermanos, vecinos, trabajo, círculo de amigos, comunidades y hasta en los grupos. La envidia es un sinónimo de inferioridad, nos aleja de nuestras amistades, la envidia es querer lo que otro tiene, la envidia tiende a crecer cuando se alimenta, la envidia te hace desdichado y crecerás con sentimientos llenos de frustración, la envidia destruye y contamina todo.



Cuando vas a un evento y llega una mujer guapa, atractiva, a más de diez mujeres les incomoda la presencia de esa mujer, y peor aun cuando esta mujer es inteligente, preparada, más de veinte ya están molestas, incómodas. Eso pasa siempre y quien diga lo contrario ¡miente! dicho por una mujer, escrito por una mujer y vivido por una mujer.



Di una conferencia de Masculinidad, asistieron la mayoría de representantes de las dependencias de gobierno; de pronto un caballero que estaba sentado, alzó la mano para participar, comentar y a la vez preguntar, si bien es cierto que aún sigue existiendo machismo, ¿por qué entre mujeres se tiran tanto? y comento lo siguiente: en una ocasión en una de las dependencias de gobierno contrataron a una edecán para un evento, era una mujer guapa, atractiva, joven y vestía un vestido blanco y traía de ropa interior una tanga roja que se le trasparentaba su hermoso cuerpo, inmediatamente “las mujeres” empezaron a hablar, que era una mujer vulgar, golfa, fácil, pues con todos sonreía, que denigraba la oficina con su forma de vestir, y que además ofendía a las mujeres que trabajan ahí, se fueron a quejar con los jefes de departamento para que a esa mujer, la edecán la sacaran de ahí.



Esa mujer solo estaba trabajando, pero a las mujeres envidiosas, les ofendía “el vestido blanco con la tanga roja” que tanto les molestaba y que en realidad a todas ellas, porque desearían tener el cuerpo, la juventud y belleza de la edecán, eso les causaba enojo, frustración y envidia, esa mujer no les había hecho nada, su único delito era ser bella y usar una tanga roja.



Esas mujeres que se quejaban no pensaron que se podría quedar sin trabajo. Solo por el sentimiento llamado envidia y efectivamente a los pocos días a tanta envidia y reclamos de mujeres, despidieron a la edecán... Le quitaron el trabajo a una mujer, que su único delito era ser atractiva y despertó ese sentimiento llamado “envidia” de las mujeres,



Te hablo a ti mujer envidiosa. Tu trabajo es en esa oficina, el de esa mujer ser edecán, a la que dejaste sin trabajo por tu envidia, si sabes tu mujer envidiosa ¿qué cansado es usar zapatillas de tacón alto?, claro si eres glamurosa, de lo contrario tu flojera y/o comodidad, usaras chanclas.



Moraleja: si la envidia tuviera color, muchas y muchos estarían teñidos.



