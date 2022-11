Ellas ya no están

Ella salió a una entrevista de trabajo y no regresó, solo encontraron partes de su cuerpo y unas manos que no eran de mi hija.

Ella salió rumbo a la escuela y no ha regresado, la he buscado hasta por debajo de las piedras y no la encuentro. ¿Dónde estás, hija mía? Ella fue a una fiesta a divertirse como cualquier chica de su edad, hasta el momento la sigo buscando, no sé si está viva o muerta, las autoridades no me dicen nada, no tengo una tumba dónde llorarle, aun creo que la veré en su cuarto durmiendo y que bajará a desayunar conmigo, ¡hija no dejaré de buscarte!

En estas fechas las familias lloran la ausencia de las que ya no están. ¡Veracruz cómo me dueles! Las desapariciones de mujeres y niñas van en aumento, escuchamos discursos demagógicos y llamaradas de petate para callar la exigencia por las víctimas, echando la culpa a los anteriores gobiernos y dando respuestas falsas; mientras tanto, las mujeres y niñas siguen desapareciendo y los feminicidios van en aumento. Las estadísticas son muchas, pero las activistas tienen otros datos.

A mediados de mayo pasado el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas había llegado a cien mil personas, sin mencionar que por miedo a las autoridades las familias no denuncian.

El diagnóstico de mujeres desaparecidas (IMDHD), en conjunto con el observatorio ciudadano nacional de feminicidio, justicia Pro persona, elaboró un diagnóstico y dice que la trata de personas, mujeres desaparecidas y feminicidios son tres fenómenos de máxima expresión de violencia contra la mujer, que no se ha atendido con rectitud y firmeza, ya que se cuenta con marcos jurídicos legales y estos no llevan a cabo.

Sí hay recursos para la búsqueda de personas, ya que la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, en el periodo 2019-2021 recibió 58 millones 640 mil pesos para cumplir con los protocolos de búsqueda. Es risorio, ya que las autoridades cuentan con tecnología, policía cibernética, rutas de seguimiento de GPS (este es un sistema que permite localizar a cualquier objeto o persona sobre la tierra e identificarla a unos metros) y aun así pasan años y salen a decir “la estamos buscando”. ¡Patéticas y corruptas las autoridades!

La Federación Internacional de Derechos Humanos dice que a octubre del año 2022 hay 106 mil personas desaparecidas y que es un delito de lesa humanidad, además de que las fosas clandestinas de Arbolillos y Colinas de Santa Fe son las más grandes de América Latina. Hay documentados 22 casos de desaparición forzada en Veracruz, mismos que fueron llevados a la corte internacional. El estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo regula.

