Emiliano Zapata: acuerdos por venir

En Emiliano Zapata, municipio conurbado con Xalapa, los grupos políticos se organizan con miras a la sucesión en el Ayuntamiento donde actualmente despacha Jorge Mier.





Daniel Baizabal González, excandidato a la presidencia municipal por la alianza PAN-PRD, busca una segunda oportunidad, que en realidad sería la tercera, dado que las pasadas elecciones tuvieron que definirse en un proceso extraordinario, en el cual fue derrotado por Morena.

En ese lugar, donde viven miles de personas que realizan sus actividades cotidianas en Xalapa, la familia Olmos intenta la misma posición; en el lugar se comenta que Daniel Olmos García, exalcalde, habría buscado un acercamiento con el líder perredista, Rogelio Franco Castán, a efecto de que éste inclinara la balanza en la designación del candidato a favor del ex diputado local Luis Daniel Olmos Barradas; en pocas palabras, el ex presidente municipal intenta colocar en el Ayuntamiento a su hijo.

El problema es que parece que Franco Castán tiene otros planes: en los círculos perredistas de Emiliano Zapata se comenta que el PRD, en alianza con Acción Nacional y muy probablemente con el PRI, no llevaría como abanderado ni a Baizabal, quien ya perdió una elección, ni a Olmos.

Ha trascendido que habría ya un acuerdo para que esa coalición lleve como candidato a Renato Alarcón Guevara, ex dirigente estatal del PRI, quien tendría un pacto con las más altas esferas del perredismo veracruzano. Habría que decir que en el perredismo veracruzano, quien tiene la batuta, la sartén por el mango, no es el dirigente estatal, Sergio Cadena, sino Rogelio Franco, quien ha mantenido la hegemonía al interior del partido desde hace casi dos décadas. A ello se debe que los actores políticos del lugar busquen más al ex secretario de Gobierno de Yunes Linares y no al ex alcalde de Catemaco.

Pues bien, ese supuesto acuerdo habría provocado la molestia de la familia Olmos, que ya tendría un pacto con otra fuerza política, para buscar la posición en las elecciones de 2021.

Lo cierto es que en el caso de que la alianza PAN-PRI-PRD prospere, se concrete, ésta ya tendría como muy probable abanderado a la presidencia municipal de Emiliano Zapata a Renato Alarcón, quien además de tener en su currículum la dirigencia priista en la entidad, ha sido delegado del ISSSTE y actualmente presidente estatal de la Fundación Colosio.

En cuanto a Daniel Olmos, el próximo año tendrá que mostrar su verdadero peso en la política local, al medirse contra el candidato de PAN-PRI-PRD y contra quien encabece la alianza de Morena-PT. En todos los escenarios que pintan quienes conocen cómo se mueve la política de Emiliano Zapata, Daniel Baizabal quedaría, una vez más, al margen de toda posibilidad para concretar su aspiración de despachar en Palacio Municipal.

Así están las cosas en este municipio, que hasta hace un par de décadas era feudo de doña Bertha Hernández, y donde hoy gobierna Jorge Mier, del Movimiento de Regeneración Nacional.