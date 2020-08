Emiliano Zapata, gobierno fallido

Siguen las protestas en el vecino municipio de Emiliano Zapata por el fallido e ineficaz gobierno del alcalde Jorge Alberto Mier Acolt, quien no sólo se ha opuesto al desarrollo de esta demarcación, sino que mantiene a funcionarios que son un desprestigio para el Movimiento de Regeneración Nacional que con tantas expectativas llegó a gobernar México y Veracruz.

Además de las quejas de los pobladores de Pinoltepec, porque el munícipe se ha convertido en un dique para el desarrollo que representa la reactivación del relleno sanitario en el proyecto que trae la empresa Mareco RCA de CV de Francisco Marlasca García, la desatención en la que mantiene poblaciones y comunidades se está convirtiendo en una bola de nieve que tarde o temprano le traerá efectos demoledores. En el tema de Pinoltepec, los ejidatarios se están organizando para manifestarse en Xalapa y pedir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante lo que ellos consideran una arbitraria decisión de Mier Acolt por impedir que en esa localidad se reactive el empleo y el desarrollo, como ocurrió en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, en donde recibieron más de 25 millones de pesos en beneficios comunitarios. "La verdad es que la actitud del alcalde ya nos cansó y vamos a tomar acciones drásticas para que nos escuchen. No es posible que este gobierno que tanto habló del cambio y del desarrollo ahora nos mantenga en esta crisis tan severa, derivada de esta enfermedad del Covid-19 y ahora que hay una oportunidad de desarrollo, el alcalde se oponga", comentó un ejidatario a este reportero. Así, mientras el edil se recupera de Covid-19, el Ayuntamiento disfruta de la alargada cuarentena como si de vacaciones se tratara, olvidando las tareas más elementales a la que los obliga la ley. Tal es el caso del director de Maquinarias, Ciro Domínguez Mendoza, quien pasea en la capital con vehículo oficial, con toda la parentela. El pasado domingo 9 de agosto, por la mañana, fue visto en la unidad 052, acompañado de uno de sus hijos, comprando "carnitas" en las calles de Xalapeños Ilustres y Landero y Coss, haciendo uso del vehículo oficial para cosas personales, olvidando los principios de la austeridad republicana que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no solo eso, durante la madrugada del pasado viernes 14 de agosto la tesorera Guadalupe Hernández Cervantes sufrió un accidente en la avenida Lázaro Cárdenas en esta capital, casi frente a dos importantes tiendas de franquicia norteamericana. La señora, dice el reporte, iba mal. Molesta por el hecho y por las preguntas de los oficiales de Tránsito y grupos de auxilio, la dama hizo valer su investidura y pidió que se borrara el registro de su nombre y sus datos personales. ¡Faltaba más! Con estos colaboradores y con el nulo trabajo que realiza en Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier Acolt no necesita enemigos políticos. Ya veremos qué dicen los habitantes de este municipio en la elección del 2021.

