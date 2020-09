Buen día, apreciado lector. Transformar es moralizar, falta desterrar el bandidaje oficial, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su segundo informe de gobierno, que contra viento y marea considera va bien. Y esperemos que así vaya, pese a lo que otros reclaman.

Aunque no habló de la ineptitud que han exhibido muchos de los servidores públicos, tanto de su gobierno como de los estatales, que perjudica y afecta seriamente la buena administración y buena imagen de la 4T.

Se entiende a la ineptitud como la falta de aptitud para alguna cosa, es decir, la falta de las disposiciones naturales y particulares para hacer una cosa, para dedicarse exclusivamente a un arte o alguna ciencia. Hay quien dice que eso también es corrupción.

La reina de Suecia criticó que los hombres “siempre desaprueban lo que no son capaces de hacer”; el cuarto conde de Chesterfield se refirió a que la astucia “es el oscuro santuario de la incapacidad”, mientras que René Descartes fue contundente: “El no ser útil a nadie es lo mismo realmente que no valer nada”.

Por desgracia la pandemia nos orilla a que el año que entra será “el peor escenario para la economía”, aunque AMLO corrigió que no será tan grave.

Como se advierte el futuro, que Dios nos agarre confesados y comulgados, porque seguramente ningún hogar mexicano tendrá la tan deseada paz absoluta.

Afortunadamente para algunos todavía hay servidores públicos conscientes de su responsabilidad, como la presidenta municipal de Córdoba, Leticia López Landero, que muy consciente del drama que vive el pueblo contribuye a superarlo desarrollando una impresionante labor, un trabajo que no tiene igual.

Entre muchas cosas que hace doña Lety, lo vi en “Los Políticos”, de Salvador Muñoz, en vez de hacerse publicidad macheteando a ratos, creó un programa abierto a la ciudadanía de empleo temporal, para dar mantenimiento de espacios públicos y un pago de cuatro mil pesos mensuales, así como derecho a seguridad social a quienes le entren. ¡Seguro la imitará el Gobierno del Estado, cuándo!

ANÁLISIS POLÍTICO

El inquieto y sabio abogado Melitón Morales sigue de festejo por los 42 años de la única revista de análisis político que mantiene su interesante vigencia en Veracruz. Pero no festeja con chupirules, sino con su nueva edición digital, en la que resalta el trabajo del diputado huayapeño y otros temas.

Tenga paz y armonía, cuide el agua y siembre plantas, por favor.

gustavocadenamathey@gmail.com