Empoderar a la gente

He recorrido en muchas ocasiones el Santuario de las Garzas en Xalapa y he sido testigo del rescate que las autoridades han hecho de ese espacio que guarda un dolor profundo de mujeres a quienes se les ha arrancado la vida de una manera cruel y despiadada.

En una ocasión, cuando reconstruían el andador Luis Donaldo Colosio, caminé con la cirujana dentista Nardhet Pale Solís, responsable de la Casa UV Molino de San Roque y me contó del sufrimiento de una madre que encontró a su joven hija ultrajada en esa zona. El dolor, inexplicable. He visto ir y venir proyectos de rescate nunca aterrizados y cuando la diputada federal Dorheny Cayetano anunció el suyo, pensé que quizá era uno más, de esos que los políticos utilizan para vender simpatías y apropiarse del dolor en tiempos aciagos. Hace unos días, al conversar con ella, caí en la cuenta del por qué logró conjuntar sinergias y concretar el rescate de este espacio, como un grito en contra de la violencia feminicida. "Nos propusimos, con el respaldo de las autoridades municipales y del Gobierno del Estado, rescatar esta área natural protegida con jornadas de limpieza, con faenas y con acciones de mejoramiento de infraestructura, para apropiarnos de este lugar abandonado". "Creo firmemente que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación y en ese concepto es que nos gusta ponernos a trabajar en la organización popular. Es muy valioso que la gente en los barrios, en las colonias, se organice, es fundamental para la transformación, no como concepto aislado sino como algo que puede materializarse". Dijo que el Santuario de Las Garzas se ha transformado, gracias a la sensibilidad del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con ampliación de la red eléctrica, con el mejoramiento del andador Luis Donaldo Colosio, con mayor seguridad. —¿Es esta una acción concreta en contra de la violencia contra las mujeres?, le pregunté. "Así es y además nos ayuda a integrar a las familias. Rescatar un lugar así significa más espacios para las juventudes, para poder desarrollarse lejos de lo que podríamos considerar como vicios. Además, promueve el deporte, porque ya se hizo una vitapista, una cancha y se colocaron luminarias", asienta. "La gente está muy entusiasmada. Muchas veces había ido gente al Santuario de Las Garzas. Muchas. Había infinidad de proyectos o ideas, pero aterrizadas, ninguna. Y bueno, ahí veo con mucha felicidad que es un proyecto donde los vecinos son los principales impulsores para que este espacio cambiara y se lograra". Más allá de que pareciera una frase elaborada, un lugar común, eso de que "sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación", la idea me hizo reflexionar, sobre todo porque he visto que la joven legisladora Dorheny Cayetano ha tejido, ha trabajado, ha dado todos los pasos necesarios para que el rescate de este espacio público se concretara. Creo que eso es muy importante, que los gobernantes empoderen a la gente, que generan los mecanismos para que los colonos se organicen, se muevan, exijan y resuelvan, sólo así, como dice la diputada federal, la transformación se materializará y no se quedará en un concepto aislado. Los habitantes de Lomas de San Roque, Lomas del Seminario y Fovissste, entre otras colonias esperan que nunca más se vuelva a dar un asesinato en ese lugar, ni de una mujer, ni de nadie.

Nos vemos los jueves

mail:

valeramk@hotmail.com

valeramk@hotmail.com