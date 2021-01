En 2021 no caer en la desesperanza

La vieja costumbre de empezar el año deseando buenos augurios a familiares y amigos, hoy se complementa con el deseo de la pronta salida del partido Morena del gobierno, que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuya evaluación le otorga por mayoría de razón, una calificación reprobatoria. De ahí que los mexicanos conscientes de la pésima administración del líder tabasqueño, unimos nuestras voces de rechazo al mal gobierno, cuya ineficacia y bravuconería ha devaluado a las instituciones, vulnerando el estado de derecho y empujando a México hacia el estado fallido.

El temor que le ha causado a López Obrador, la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD, cuya encomienda se centra en derrotar mediante elecciones democráticas al partido Morena en los comicios del primer domingo de junio del presente 2021, se ve reflejado en las 13 ruedas de prensa (incluidas las “mañaneras”) en las que durante 181 minutos se dedicó a insultar a los 3 dirigentes nacionales de los partidos aliados, en vez de respetar el proceso electoral en curso y garantizar, como lo manda la constitución, elecciones libres, con independencia total del gobierno en funciones.

Ahora el INE (mismo que le reconoció el triunfo a AMLO), es la única instancia ante la cual la alianza opositora puede acudir para limitar el abuso de poder presidencial y la manipulación, que en las mañaneras se realiza en toda oportunidad que tiene el Presidente para descalificar sin fundamentos a los partidos políticos coaligados, que le roban el sueño desde su constitución y registro.

No se puede negar que lo peor del 2020 fue la pandemia del Covid 19, por el número de muertos y contagios, incrementados por la ineficacia del gobierno de AMLO, para cumplir su obligación constitucional de garantizar la salud de los mexicanos. Pero no fue el único error del que se acusa a López Obrador, también su solidaridad con el derrotado Donald Trump dañó la diplomacia mexicana; el rechazo a la crítica por parte de los medios de comunicación; el desprecio a los 10 gobernadores que conforman la “alianza federalista”, etc., dejaron a México sumido en un caos, lleno de pobreza, desempleo e inseguridad.

Para este 2021 esperamos la distribución de la vacuna contra el Covid 19, sin fines clientelares y el respeto institucional a la alianza PRI, PAN, PRD, que es la única vía para vencer el abuso autoritario del poder de AMLO.