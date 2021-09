En becas de Conacyt, sorpresas te da la vida

Si de verdad el presidente López Obrador no lo promovió, flaco favor le hizo su colaborador Dr. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república, quien actuando oficiosamente, adivinó las pretensiones de su Jefe y con el claro propósito de congraciarse con AMLO, ha logrado lastimar a quienes no se suben al Ring de la Arena Política, y denunció a Treinta y un “Científicos”, de incurrir en la comisión de cuatro delitos, olvidándose de que las tareas de los bacarios del conacyt, en el seno de la colectividad, son de carácter eminentemente académicas, de investigación de la ciencia y la tecnología, para fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México.

Ayer se difundió la negativa a la solicitud de la FGR para girar una orden de aprehensión en contra de funcionarios, directivos y Becarios de conacyt y del FCCyT, por parte del Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya en el Edomex, en contra de Directivos e Investigadores, quienes al ser difundidos sus nombres han recibido críticas y sanciones infundadas y sin respeto alguno al debido proceso penal, puesto que los imputados, niegan las irregularidades graves en la asignación y administración de los recursos.

Para la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados a darla, existe una Ley de aplicación y observancia general, y particularmente tratándose de aquellos que obran en poder de la FGR, para acceder a esa información se requiere presentarse ante la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, solicitando acceder, rectificar o cancelarlos.

De ahí, que no se justifica que en la guerra política que venimos soportando, se difame, calumnie y desprestigie, a destacados y destacadas investigadores y académicos, con la difusión o filtración ilegal de datos personales, como ha sucedido con los intelectuales a quienes con tanta crítica personalizada o anónima, ya se les juzgó, sin respeto alguno para sus derechos humanos y garantías constitucionales. La respuesta a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX, no se ha hecho esperar y muchos intelectuales, clasemedieros y aspiracionistas, han acudido a las benditas redes sociales y a todos los demás medios de comunicación, para preguntar a la precandidata presidencial, porqué sus “chairos” correligionarios sólo “ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio”.

No se vale y no estamos de acuerdo en la denostacion que se ha hecho de la becaria Mariana Imaz Sheinbaum, hija de quien ustedes se imaginan, por la beca de un millón de pesos, que se dice ha cobrado del conacyt, la joven estudiante del Doctorado en Filosofía, puesto que “la consiguió por méritos propios” según lo declarado a los medios por su progenitora.