En crisis se compra, en la bonanza se ahorra

Durante la crisis de los años 80 muchas empresas sufrieron perdidas importantes, algunas inclusive quebraron y cerraron, esto debido en gran parte a la crisis económica que había en México y en el mundo entero, sin embargo, muchas otras salieron favorecidas y se convirtieron en los titanes que hoy en día vemos, pero, a que se debe esto, es solo un factor del azar o realmente tiene que ver la habilidad empresarial y el panorama económico.



La realidad es que es una combinación de todo, aunque sin duda el más relevante es la habilidad del empresario, el saberse adaptar a las circunstancias y a la propia evolución, es sobrevivir, siendo un darwinismo puro con la supervivencia del que tiene la mejor habilidad para adaptarse al cambio. Cuando hay crisis muchas empresas toman medidas de austeridad para contraer el gasto y no sufran complicaciones en sus balances, esto lo hacen porque ven debilidad en la economía y consideran que las personas no aumentarán su gasto diario, sino que por el contrario lo disminuirán lo que representará una reducción en sus ventas potenciales, lo cual tiene bastante lógica, sin embargo, esto debe también analizarse qué tipo actividad tiene la empresa, su nivel de precios y su participación en el mercado. Si la empresa es de necesidades básicas, su demanda no se contraerá salvo si aumentaran exponencialmente sus precios, presentando una inelasticidad, por lo cual este tipo de empresa no es necesario modifique en demasía su comportamiento en producción y económico, solo modificar hasta cierto punto su plan de negocios, ajustándose en la optimización de la operación y no en términos de recorte en factores de producción, es decir, correr personas.



Otro escenario lo vemos cuando la actividad de la empresa no es tan fundamental, es decir, se orienta mas en servicios recreativos y si hay crisis económica, estas actividades son las primeras que sufren el costo de oportunidad, es decir, la reducción en su consumo, siendo de esta forma las empresas que modifican normalmente su masa laboral, yendo con el ciclo económico, sin embargo, hay algunas empresas que optan por ser contra cíclicas, retando el panorama y optando en escenarios de crisis invertir y aumentar, citemos un ejemplo. El primero podemos ver a una empresa como Mercado libre, el gigante argentino que le compite a amazon, alibaba y ebay en compras y entregas digitales. Esta semana opto por aumentar el numero de personal tanto para entregas, como para sus almacenes, también aumentó su número de unidades repartidoras y maquinarias, yendo de esta forma contra el ciclo, ya que sus competidores por el contrario redujeron todo lo anterior. Esta medida que podría parecer arriesgada hasta cierto punto representará un crecimiento exponencial para los argentinos, ya que su segmento crece constantemente y sus costos marginales se reducirán, pudiendo tener precios más bajos en un mercado donde los que no invirtieron por temor a la crisis se rezagarán. Esta circunstancia no es nueva, como mencionaba al inicio, en los ochenta se dio esto mismo, solo que ahí muchos empresarios por el pánico empezaron a vender, mientras que hubo otros que aprovecharon el pánico y la crisis y salieron a comprar muchas empresas y hoy en día son los empresarios más poderosos de México. Tal es el ejemplo de Carlos Slim.



