El país vive tiempos difíciles, no solo por la crisis de violencia que impera, o la crisis económica que preocupa a las familias, sino por la obsesión que tiene el presidente de la República de querer destruir las instituciones que garantizan pluralidad, democracia y alternancia. Por eso el pasado domingo marchamos a favor de la democracia, para poner límites al inquilino sexenal de Palacio Nacional, que vive del rencor, odio y polarización en vez de trabajar y dar resultados a una nación que tanto lo necesita.

El domingo caminamos por la democracia, para hacerle entender a una persona que las instituciones son de México, no de un solo hombre, no de una persona que respira por la herida de no superar el resultado electoral de 2006, pero que lo favoreció tantos años dándole presupuesto a su partido y lo reconoció como mandatario en 2018.

La defensa del INE es para salvar a la democracia y a una institución de los rencores de una persona que parece que quiere cobrar una venganza personal y tomar el control total de un organismo autónomo para beneficio propio.

Casualmente horas antes de la marcha de la democracia, donde los ciudadanos salimos para exigir un país libre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México activó la Fase 1 de contingencia ambiental, pero ni así logró inhibir la participación de los mexicanos en defensa del INE.

Y cuatros días seguidos, el presidente de la República, en sus costosas mañaneras, se dedicó a insultar, ofender y polarizar a todos los que decidimos salir a defender las instituciones que él quiere destruir con su talante de dictador, emulando a Chávez, Maduro o a Castro, que le han quitado a su pueblo la libertad y condenarlos a la opresión. Pero el domingo dejamos el mensaje claro, que no marchamos en contra del gobierno ni a favor de un hombre, marchamos para evitar que el partido en el poder destruya y tome el control total del INE y termine arruinando al país.

*Coordinador de los senadores del PAN

@julenrementeria