En el Edomex ganó Claudia

De la pasada elección del 4 de junio, se pueden sacar muchas conclusiones en variados sentidos, sin embargo, algo que es imposible pasar por alto, es que la gran ganadora de esta elección en el Estado de México, no solo fue Delfina Gómez Álvarez, sino también y en gran medida Claudia Sheinbaum Pardo.



Si había alguna duda al interior del movimiento más poderoso de América Latina, sobre si el futuro de nuestro país podría quedar en manos de una mujer, el mismo domingo por la noche esas dudas quedaron totalmente disipadas. La maestra Delfina, al igual que Claudia, tienen la estima sincera del presidente de la república y son su semejante en pensamiento, proceder y sentir, pues han estado con él de principio a fin, estuvieron, han estado y estarán en esta lucha. No es algo aislado el hecho de que el presidente las prefiera, observo y observa en ellas, la continuidad de lo que él ha cimentado en estos primeros años, observa en ellas la pureza y la esencia del movimiento, pero sabe también que la circunstancia lo permite.



Eso querido lector, si usted me lo permite por el lado sentimental, por el lado operativo y electoral, la influencia del llamemos “efecto EsClaudia”, fue un factor que abonó para vencer al grupo más duro del priismo en México, el Grupo Atlacomulco, infalible hasta ese día y vencido en su propia cede, dentro de la legalidad.



En política la circunstancia cuenta, dicen los clásicos, y la circunstancia está beneficiando a la doctora Claudia, para perfilarse no solo como quien tiene el afecto del presidente, sino el afecto de movimiento y el país, en su parte simpatizante con la 4T.



La doctora comprueba su eficacia cuando hay una elección pareja, y la operatividad no solo de sus estructuras en la CDMX, sino también en el resto del país. La doctora con este triunfo comprueba la tesis del 2019, cuando un par de las corcholatas que hoy figuran, operaron en su contra en la Ciudad de México, ahora la circunstancia era distinta, y ese par no podía hacer nada, lo que sí, es que la circunstancia cambia y a ambos no les viene bien el triunfo de Claudia en el Estado de México, por razones sentimentales, operativas y de circunstancia, pienso que ambos quedan prácticamente fuera de posibilidad y quien sí se fortalece es el Secretario de Gobierno, aunque no lo suficiente para siquiera hacer sombra a la Doctora, quien si se fortalece, se legítima y gana en simpatía de cara al 24, cuya lucha interna se veía cerrada hasta antes del domingo, pero que de aquí en adelante será una caminata de afianzamiento para amarrar la elección real y entender que los adversarios ahora están afuera del movimiento, incluso, algunos que estaban dentro van a comenzar a hacer maletas y a evaluar en los siguientes meses la decisión más importante de sus vidas, pasar a la historia como un ex candidato de la oposición más neutralizada de la historia contemporánea o quedarse con dignidad del lado correcto de la historia y presenciar al presidente más controlador y poderoso de todos los tiempos, que controlará con legitimidad, moral y decencia su propio movimiento y también, con el exilio de una de sus corcholatas, controlará la propia oposición.



Esto querido lector es historia pura, se comienza a consolidar la parte medular de la 4ª Transformación.