En puerta, crisis de salud

En Veracruz, Boca del Río y grandes ciudades del estado como Xalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, entre muchas otras, las actividades comunitarias siguen con normalidad, como si no pasara nada.

Mientras tanto, en los hospitales públicos comienzan a aumentar las demandas de servicios médicos por personas contagiadas de Covid-19, con la nueva variante Ómicron, con mayor velocidad de transmisión. Ayer la entidad amaneció con la noticia de 127 nuevos contagios registrados por instituciones de Salud y ocho muertos por esta enfermedad en el estado que, sumadas, dan un total de 15 mil 76 defunciones; de 288 mil 862 estudios practicados desde el incio de la pandemia, se han confirmado 126 mil 219 casos, y otros 13 mil 302 se clasificaron como sospechosos. Aún así, con los contagios en aumento, Veracruz quedó incluido en la clasificación verde del semáforo de riesgo epidemiológico, en el periodo que abraca del día 10 hasta el 23, cuando al menos tendría que estar en color amarillo, de riesgo medio para que los ciudadanos sean cautelosos, pero los lineamientos centralizados tiene como fin no detener nuevamente la actividad económica, aunque los costos se reflejen en más muertes; en otras 18 entidades del país, incluido Ciudad de México donde la atención médica ya comienza a ser insuficiente para dar adecuada atención a las personas infectadas, están en el mismo color de Veracruz, otras 10 en amarillo y sólo tres en naranja: dos de ellos gobiernos panistas y uno morenista. ¿Qué podría pasar? Lo previsible es que, en dos o tres semanas se repita la historia de hospitales saturados, vuelvan las áreas Covid y las muertes, aunque en menor número debido a las vacunas, con un 80% de avance en la entidad. Acaba de circular por redes sociales un oficio del IMSS, negado oficialmente, que consigna información cierta. Quien lo hizo tiene el conocimiento frente a la realidad de esta nueva cepa del Covid con manifestaciones bronquiales, aunque la variante Delta sigue presente y podría derivar en males pulmonares, y las previsiones que deben tomarse a nivel hospitalario y de personal, para hacer frente a esta cuarta ola de contagios. La señal que se envía a la población no es la mejor, confunde y expone si no hay un llamado a evitar reuniones masivas y restricciones de movilidad en sitios de alta concentración humana, en especial centros de diversión como los bares con el mal ejemplo de la ampliación de Los Portales del puerto de Veracruz a las calles adyacentes durante los fines de semana, pero también el ilimitado acceso a plazas comerciales, cafeterías, restaurantes, mercados y un sinnúmero de lugares donde confluye gente con o sin cubrebocas, sin respetar el distanciamiento social, sin medir los riesgos de la enfermedad.

De no corregirse, pronto se verán las consecuencias, y hasta entonces se dictarán decretos de cierres de accesos vehiculares en las ciudades con registro de mayor número de casos de infecciones y fallecimientos, como si eso devolviera salud y vida a esas personas.

