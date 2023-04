En salud, más cerca de Venezuela que de Dinamarca

El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, y en este año llevó el lema “75 años mejorando la salud pública”, para celebrar también el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Pero pese a las conmemoraciones y estrategias que realice la OMS, en el país, hay más de 33 millones de mexicanos sin acceso servicios de salud, sin ningún tipo de atención sanitaria de calidad gratuita, y ante la falta de empleos y de seguridad social, la mayoría de familias se olvidan de cuidar su salud, y ocupar los recursos en gastos del día a día, como la canasta básica.



Estamos ya en el segundo trimestre de este año, y con la cuenta atrás de este gobierno que dice a bocajarro ser “transformador”, y que, en casi cinco años, estamos más cerca de Venezuela que de Dinamarca en materia de servicios de salud



El Presidente de la República en su eterna campaña repitió que tendríamos un "servicio gratuito de calidad", que ya como gobierno y ante el desabasto de medicamentos prometió que iba comprar suficientes medicinas y solo se quedó en promesa porque no compró nada.



Cuando en estos últimos años, las diversas campañas de la OMS, incluyendo en la peor etapa de la pandemia han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a cada rincón del planeta, la 4T solo se ha hecho omisa imposibilitando que los mexicanos puedan tener acceso a una atención sanitaria gratuita y de calidad.



Hoy continúa el desabasto de medicinas, que fue denunciado desde 2019 y hay más de 50 millones de recetas que no se han surtido, y esto ha colocado a México, entre los países de la OCDE que menos gasta en salud.



A la fecha, hay más de 3 mil niñas y niños con cáncer que han fallecido por falta de medicinas y ni hablar de la precaria cobertura de vacunación básica infantil, que desde 2018 se ubica entre las más bajas de los últimos 20 años, ocasionado un rezago de vacunas básicas en la niñez mexicana de 0 a 5 años.



La salud, es otra de las promesas incumplidas del presidente, la 4T, no ha conseguido ser como Dinamarca, pese a que prometió que el país tendría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y lo peor es que estamos sin medicamentos.



Morena no cumple lo que promete, dijeron que a finales de este 2023 el país tendría un sistema de salud como o mejor que el de Dinamarca, pero al igual que en la democracia, vamos retrocediendo, porque quien gobierna no escucha las necesidades de su pueblo, prefiere gobernar con necedad.