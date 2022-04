En Veracruz, 285 feminicidios y más de mil violaciones

El pasado domingo 24, cientos de mujeres salieron a las calles de Xalapa para protestar por el asesinato de Juana, una joven de 21 años, víctima de asesinato el miércoles 20, cuando se encontraba en el interior de su domicilio.

El crimen provocó indignación por la saña en su ejecución.

Juana era originaria de Agua Dulce, Veracruz; llegó a Xalapa para estudiar y para desarrollar su actividad política en la Secretaría de la Juventud de la CNOP; y participó en marchas feministas durante los recientes dos años.

Por la indignación provocada por el asesinato, un numeroso contingente de mujeres salió a las calles para exigir justicia y expresar su preocupación por la ola de violencia que enfrentan.

De acuerdo con las activistas, durante el primer trimestre del presente año, en Veracruz se denunció la desaparición de 160 mujeres; y la cifra oficial del feminicidio consigna 21 casos en los primeros tres meses de 2022.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 90 días del año se denunciaron en Veracruz 210 casos de abuso sexual; 101 de hostigamiento; y 102 de violación; son mujeres la gran mayoría de las víctimas de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

Durante 2021, la Fiscalía del Estado integró 69 carpetas de investigación por el delito de feminicidio; fueron denunciados, además, 879 casos de abuso sexual; y 408 de hostigamiento; en la entidad se registraron 475 denuncias por violación.

Siguiendo con ese recuento, desde el primero de diciembre de 2018, cuando inició la presente administración estatal, hasta el 31 de marzo de 2022, en Veracruz se registraron oficialmente 285 feminicidios.

Para completar una realidad dramática están los casos de violación registrados en la entidad: en tres años y cuatro meses de la actual administración se acumularon mil 375. En promedio, 34.3 violaciones cada mes, más de una al día.

A eso se debe la comprensible indignación de las mujeres de Xalapa y de todo el estado; no sólo es por el caso de Juana, muy lamentable, sino por una larga cadena de asesinatos por razón de género y delitos sexuales sin freno.

Este lunes, un día después de las protestas y 5 después del caso, el gobernador Cuitláhuac García declaró: no habrá impunidad para los responsables de los delitos cometidos contra mujeres, y no se permitirán más feminicidios; el problema, sin embargo, no se resolverá con decretos ni con declaraciones, si estos no se acompañan con resultados de la fiscalía.

A estas alturas, en Veracruz, al menos mil 500 feminicidas y violadores deberían purgar condenas en las cárceles, pero el porcentaje de castigo para esos delincuentes es bajo; y altísima la cifra negra, delitos que no se investigan.

Gutiérrez Luna defiende a Cuitláhuac

Después de los ataques que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha recibido en Veracruz, la expectativa era que el diputado minatitleco respondiera con igual actitud, pero en cambio manifestó respeto y apoyo al trabajo del gobernador.

Gutiérrez Luna tenía la tribuna ideal para contraatacar: el programa “Tragaluz”, que conduce Fernando del Collado, donde el estilo son preguntas directas con respuestas cortas.

“¿Qué está haciendo Cuitláhuac con Veracruz?”, preguntó el periodista.

“Está haciendo un trabajo importante”, respondió el diputado.