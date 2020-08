Encarcelar a los corruptos, otra promesa incumplida

La fotografía que exhibe la corrupción en que ha incurrido Guillermo Gutiérrez ha sido protegida y difundida por la fiscalía de Gertz Manero, pues es parte de lo que en un principio se dijo que sería la base para encarcelar a políticos panistas, cuya detención resultaría como el “parto de los montes”, después de tanto trueno que salió del cráter, en lugar del monstruo que se esperaba, el volcán solo arrojó fuego y parió un pequeño ratón, en vez de las “ratotas de 2 patas” que quedaron solo como una ilusión de los honestos (si es que existen).

Las pacas de billetes no tienten el sustento necesario para acreditar sobornos a los legisladores de entonces, que sirvieron para escandalizar a México, según la promesa incumplida del presidente López Obrador de combatir la corrupción.

Cualquier político que tenga mediana preparación como cuadro dentro de la escuela política del líder tabasqueño podría desestimar la autenticidad del papel moneda que pretenden utilizar para enjuiciar a un grupo de exlegisladores panistas y desechar su valor probatorio. Y es que AMLO, en su desesperación por adelantar la guerra sucia que promoverá para retener el poder, ha instruido a Gertz Manero para darle curso a los testimonios que ofreció Emilio Lozoya a cambio de su libertad.

El teatro que se ha montado por la compañía de bufones de AMLO ya abrió sus funciones y por lo que se ve tendrá poca duración, pues ya a nadie interesa saber en qué terminaron los estribillos de campaña usados por Morena para engañar a 30 millones de mexicanos.

Primero la bufanada que sigue a ciegas a Yeidckol Polenvsky, quedó decepcionada por la promesa presidencial incumplida de “no robar”, puesto que Yeidckol ha sido formalmente denunciada por los sobreprecios que supuestamente pagó en la adquisición de propiedades inmobiliarias para Morena y sus fines partidistas y particulares. En segundo lugar, del apotegma que reza textualmente “no mentir”, varios funcionarios han sido descubiertos en el ejercicio fraudulento del presupuesto público, y a su vez, “han traicionado al pueblo”.

No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, banderas enarboladas en campaña para acarrearle votos y ganar la presidencia de este país, desde hace más de un año se fueron al cesto de la basura de Morena, y han sido cambiados por la exhibición de presuntos delincuentes para subsanar su ineficacia en el poder. Qué desilusión.