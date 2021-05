Endulzar al electorado

Si no se trata de una falsa promesa de campaña que sólo trata de atraer votos y en realidad es un compromiso serio, en su primer día de actividades el candidato a alcaldía de Veracruz por la coalición Morena-PVEM-PT, Ricardo Exsome Zapata, habría logrado una importante ventaja en el ánimo del electorado porteño.

Esto al ofrecer, si logra obtener ese cargo, requisar el servicio de dotación de agua potable entregado por el exalcalde priista Ramón Poo Gil a Grupo-MAS, de las empresa extranjeras Odebrecht y Aguas de Barcelona, pues, según lo dicho por el empresario, “es una concesión ilegal”, y, en todo caso, lo que sí se puede concesionar son las plantas potabilizadoras, no la distribución del vital líquido, atribución exclusiva de los gobiernos municipales, sobre lo cual se solicitaría la intervención de la Comisión Nacional del Agua para para lograrlo. Además, planteó que hay incumplientos que son suficientes para cancelar el contrato del título de esa concesión. ¿Es posible? Habrá que consultar con expertos en la materia, pero por lo pronto generó simpatía en miles de usuarios que diariamente sufren los abusos de esa empresa, tanto por una deficiente prestación de servicio, como por el alto cobro de tarifas, en absoluta impunidad. Sin duda le habló al oído a los jarochos, y el diputado federal con licencia también ofreció considerar no renovar en 2022 el contrato de concesión de parquímetros a la empresa Zeus Vial que se apropió de los espacios públicos de Veracruz, otorgada durante 15 años por el ex alcalde panista Julen Rementería del Puerto, aunque no quiso ser contundente sobre este tema y abrió la posibilidad de escuchar a los comerciantes que alegan que los parquímetros sí aportan beneficios por la disposición de espacios en el centro histórico, pero lo autorizaría bajo condición de modificarse la operativa de la empresa que evite los abusos que comete actualmente, y una aportación real de recursos al Ayuntamiento, no la escasa entrega de menos de poco más de medio millón de pesos mensuales. Si no son palabras huecas, como las que generalmente utilizan los malos políticos, Exsome habría dado en el blanco en una cuestión esperada por los habitantes del puerto de Veracruz de sus actuales autoridades municipales. Ya veremos, diría un ciego. Otra cosa sobre lo que no debe perderse más tiempo, es la revisión estructural del puente Morelos, construido hace 70 años sobre las vías ferroviarias que dan acceso a los muelles portuarios y, que según expertos, su uso ya es altamente riesgoso por los agrietamientos, desprendimientos, corrosión y filtraciones que presenta en varios tramos de sus 700 metros de longitud. Después de lo sucedido en el puente de una parte de la línea 12 del Metro en la ciudad de México, donde su desplome ha causado hasta el momento casi una treintena de muertos y más de 50 heridos, muchos de gravedad, es preciso prender focos rojos. Si la advertencia hecha no se toma en cuenta, como lo han hecho varias administraciones municipales, que incluye a ésta, podría presentarse otra tragedia. Ahí queda la advertencia.

