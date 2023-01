Enredijos cotidianos

Que lío y cómo se ha enredado el caso de la magistrada plagiaria; por un lado, la UNAM ya comprobó que la tesis de la señora Esquivel es una burda copia idéntica de la presentada un año antes por otro alumno que al parecer sí hizo la investigación adecuada y redactó el escrito basado en su investigación, análisis y conclusiones, lo que le otorgó un año antes que la dama en cuestión el título de abogado.



Ambas tesis y otras similares y posteriores fueron dirigidas por una maestra que al parecer escogía un buen trabajo y después lo revendía a otros alumnos, además de ser una ilustre investigadora y lectora dinámica, capaz de dirigir una gran cantidad de tesis casi al mismo tiempo sin faltar a sus obligaciones docentes; qué fenomenal, aunque al parecer cobraba una buena cantidad por cada trabajo concluido, aunque fuera copiado.



Luego entonces, tras comprobarse el plagio de la tesis que le dio el título de abogada a Yasmín, se corrobora el engaño y la burla hacia nuestra máxima casa de estudios, hacia los miembros del jurado de ese examen profesional ( si es que no están en contubernio con la pseudolicenciada), para con la comunidad de la facultad de leyes y toda la comunidad universitaria y eso en su momento de titularse, y después seguir el juego profesional como si nada hubiera pasado y pensando “a estos ya me los hice güey”, luego casarse con un gran cuate de Andrés Manuel, que le construyó los segundos pisos del periférico cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y quien lo convence, enojado porque no le dieron participación en la obra, de que el aeropuerto de Texcoco debe cancelarse y mejor hacer un parche en el de Santa Lucía.



Así Yasmín llegó a la Corte, impulsada por su cuate del ahora presidente, mismo que la quería de presidente de la Corte para que avalara todas las ocurrencias anticonstitucionales.



Ahora resulta que se ha comprobado el plagio, la falsedad de declaraciones, las presiones para los que fueran jurados de ese examen profesional y el engaño fraguado con un notario público corrupto, para argumentar que ella fue la plagiada y no la plagiaria; pero dice la UNAM a través de su vocero jurídico que no se puede invalidar el título otorgado con trampas, por lo que envían el caso a la SEP para invalidar la cédula y ahí también se rajan (¿será por las presiones de arriba?) y le rebota el caso a la UNAM.



Eso me llevó a recordar que en cualquier profesión sí se puede revocar e invalidar título y cédula, si bien no es algo común, sí se ha dado al menos con los médicos que ante un daño grave a un paciente o grupo de personas y principalmente con dolo, se invalidan dichos documentos y se le prohíbe seguir ejerciendo la profesión. Así que nada más es cosa de decisión justa y sin temor, mientras en la Corte, solicitarle su renuncia de manera clara.



Y mientras la magistrada espera que pase el tiempo y se olvide el incidente, Claudia está en precampaña sin importarle que los recientes accidentes del Metro se deben a falta de mantenimiento e inversión, total, ha de pensar, si no pasó nada con la línea 12 y sus muertos, con estos menos.



Mientras, siguen pintando bardas con su nombre. En fin, todos son enredijos cotidianos que se olvidarán.