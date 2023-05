Entre el abucheo y el desdén

Más allá de la crítica, las manifestaciones sociales, más si son públicas y especialmente espontáneas, regularmente reflejan la aceptación o rechazo a los actores públicos de ciertos sectores o la generalidad de los ciudadanos, por sus actos o hechos a favor o en contra de la sociedad, o de cómo se les percibe.

No se trata de cuestiones políticas, menos ideológicas, cuando esas expresiones son populares, surgidas de la sociedad, sin liderazgos que las encaucen. Cada vez pueden observarse estos fenómenos, que no son nuevos, pero están volviéndose más comunes en cualquier parte del país, sin confundir aquellas que claramente tienen origen de grupos delictivos que enfrentan a la autoridad, disfrazada de manifestación de lugareños. El domingo, dos casos llamaron la atención. Uno de ellos, convertido en tendencia en redes sociales, de un video que involucra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aspirante presidencial por el partido en el poder, quien es abucheado por cientos o miles de personas cuando acude al estadio de beisbol ‘Alfredo Harp Helú’, para ver el encuentro entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego. En ese lugar asistían 20 mil aficionados, y podría decirse que sólo fue un sector de los asistentes, pero no, la silbatina y el “fuera”, “fuera”, “fuera” que le gritaban al titular de la Segob muestra el hartazgo cada vez más profundo de la sociedad hacia cualquiera que forme parte del actual gobierno de la 4T, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le han hecho lo mismo en vuelos comerciales que aborda para trasladarse de un lugar a otro, y en sus recorridos por algunos lugares de la República.

Es una bola de nieve que va creciendo. La noche del domingo, en Las Trancas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acudió a un establecimiento comercial a realizar compra de comestibles, acompañado por una mujer y un enjambre de personal de seguridad. Las personas que estaban en ese lugar no le hicieron ningún reclamo, fue peor, lo ignoraron por completo. Los testimonio señalan que no hubo quien se acercara a saludarlo, tomarse una foto con él o pedirle desatorar algún asunto en la burocracia.

“Fue como si no existiera”, fue el comentario de uno de los testigos. Así anda el nivel de rechazo. Pero también hay otros actores políticos a los que no les va nada bien. El lunes, en el desfile obrero por el Día del Trabajo, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, fue abucheada por trabajadores taxistas que le reclamaron airadamente los operativos de Tránsito Municipal, fuente de abusos e intimidación por la presencia de policías municipales, elementos de Marina y hasta del Ejército, así como el mal estado de calles plagadas de baches, el deficiente alumbrado público y, acaso más importante que todo lo demás, la inseguridad, que no es del estado ni federal, pues la corporación que se encarga de la vigilancia pertenece al Ayuntamiento.

Se puso nerviosa la titular municipal, mintió al negar que existan esos operativos, “no tengo esos datos”, expresaría en su intervención, y se deslindó de esos retenes, que, dijo, los hace la Marina y el Ejército. Y, aunque se trata de sólo un gremio, la realidad es que ese reclamo lo comparte toda la sociedad. A Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, tratan de posicionarla para que el PAN, bajo dominio de la familia, sea propuesta para encabezar la alianza opositora que participará en las elecciones para la gubernatura del estado de Veracruz en 2024, y por lo cual sus operadores trataron de hacer un control de daños, que no lograron.



