Entre sentimientos e instintos

Habitamos en el cascarón de un huevo, en parte a eso le llamamos cuerpo, vida, estructura, pero también denota fragilidad, estados de ánimo, sentimientos, pensamientos, y muchos otros aspectos a considerar. Me solté de mis cadenas y corrí a campo traviesa, era el fulgor de mi libertad el que me hacía huir de mí mismo interior, reventando el hastío de la repetición, la monotonía, o la presión en mis propios sentimientos.



Vacié mi mente de los recuerdos insalubres, subí a una montaña para alcanzar el cielo, observé el nido del águila, pero también el de mis abismos, al mirar hacia abajo me encontré con un ser antagónico al mío, era una especie de pequeño gran monstruo, devorador y triturador de sentimientos, abastecedor de instintos inhumanos; sólo así pude entender mi fragilidad, mi perfidia, mi volubilidad, mis inercias, y demás.



Sólo así quise despegarme de la tierra, abrazando el nido de las águilas, pero no pude encontrarme, pues soy tan humano como cualquiera, intolerante a veces, impreciso muchas otras, y meramente instintivo, como el rugir de los ecos de la selva humana que se expresa en mis adentros.



Me reduje a un solo impulso, a querer sin creer, y a creer sin en verdad querer, y caí en la cuenta que éste era mi propio chantaje emocional. Simplemente difícil, y difícilmente simple, de tal forma es nuestra condición humana, así que salte al espacio exterior de mi mundo inmediato, y regrese a mis cadenas habituales, casi no son perceptibles, pero sé que ahí están, son mis apegos, mis preferencias, mis latencias, mis prejuicios, mi falsa superioridad, ya que aún no entendía lo que es una humildad positiva y constructiva.



El hombre no mata por matar, no discrimina por sólo discriminar, somos un producto de la casualidad, por supuesto que no, ya que al venir al mundo y ser nosotros mismos los elegidos para vivir aquí, no hubo una sola casualidad, hubo y hay una poderosa causalidad, pues nacer tal y como somos es un equivalente a sacarse la lotería en su premio mayor, ello varias decenas de veces consecutivas. Entonces: ¿dónde encontramos la pura casualidad? Desde luego que existe una voluntad superior.



El instinto sexual, el de seguridad material y emocional, y compañerismo, sin duda provienen de un diseñador universal, pero de las distorsiones que cometamos al respecto, darán por resultado otros aspectos no convenientes, tales como la avaricia, la lujuria, el robo, la autodestrucción de uno como ser humano. Y somos cazadores, claro que sí, pues así empezó la historia humana y el comercio más antiguo del mundo, llamado prostitución. Hoy se extiende la simple existencia sin apreciar el fin y la finalidad de nuestras vidas, y entre la reacción animal y los sentimientos contrapuestos hay y se perciben confusiones al respecto, de ahí surgen los malentendidos, la comunicación debe ser un enlace para resolver y expresar nuestras luchas por mejorar lo pertinente.



¿Usted para qué quiere que mejore el mundo, si es que no mejora usted primero? La juventud humana es sólo una etapa de ensayo y error, y somos el resultado de nuestras raíces, educación y cultura, vocación y sentimientos, voluntad y direccionalidad. Ya en la sabiduría china se apunta: “Aquel que tiene fe en los demás, actuará con sinceridad aunque no todos sean sinceros consigo mismos. Aquel que sospecha de los demás, actuará con falsedad aunque no todos sean falsos consigo mismos.”