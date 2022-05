Se mantiene vigente, fuerte, consolidado, entre los veracruzanos, el entusiasmo por la transformación que está en marcha. No ha sido fácil desterrar los vicios del pasado, cambiar las inercias, pero el trabajo del gobierno de la Cuarta Transformación en el país y en el estado de Veracruz, ha impulsado este deseo y ha puesto a trabajar a miles de ciudadanos que desean un mejor destino social.

Así lo sentí el domingo pasado al convivir con las y los compañeros del Distrito Xalapa. La estructura de Morena, son las personas, los ciudadanos, mujeres y hombres que han sufrido en carne propia los malos gobiernos del pasado, son el motor de la esperanza de este cambio que llegó para quedarse en nuestro país. Agradezco y reconozco su compromiso, su apoyo, su respaldo y cercanía. Sin ellos la consolidación de la transformación no será posible.

En sus manos, en sus convicciones, en su trabajo está la fuerza de este movimiento. Son ellos el corazón de Morena.

Esta estructura electoral, ha participado en la defensa del voto en los pasados procesos electorales y en la Jornada de Revocación de Mandato, con el mismo esfuerzo y dedicación. Cada uno de ellos conoce las necesidades de la gente y en sus manos llevan cargando el anhelo, los deseos y la esperanza de nuestra gente.

La esperanza, lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es una fuerza muy poderosa. La esperanza nos hace levantarnos cada mañana, para luchar porque nuestras familias crezcan sanas y fuertes, con un mejor futuro. Esperamos que nos vaya bien, que tengamos salud, que tengamos trabajo, que nuestras familias crezcan sanas y fuertes.

Esperamos prosperidad, esperamos bienestar, esperamos progreso y trabajamos por ello. La esperanza por un mejor país y una mejor sociedad nos ha puesto a caminar y hoy estamos aquí, siguiendo esa motivación de vida que se ha transformado en política.

La política es una noble profesión a la que malos políticos le robaron el nombre. Entonces se convirtió en sinónimo de beneficio propio, de saqueo, de corrupción. En MORENA nos hemos puesto en marcha para cambiar esta concepción, para sacarla del vocabulario de nuestra vida. La política es para atender las necesidades de la gente, para transformar la realidad, para construir una mejor sociedad.

Si alguien piensa que la política es sinónimo de enriquecimiento, de prebendas y beneficios, está muy equivocado. Para transformar necesitamos transformarnos, cambiar los paradigmas que nos impusieron muchos años de neoliberalismo. Hoy, luego de estas experiencias electorales y de consultas, tenemos que refrendar nuestras convicciones para retomar fuerzas, para reimpulsar nuestro movimiento en la entidad veracruzana.

El trabajo de nuestra estructura es fundamental, esencial. Aquí no hay afán de lucro; interés económico; intento de medrar con las necesidades de la gente. No, aquí hay interés legítimo, fuerza transformadora, deseos de un mejor estado y país. Sin esas convicciones, sin esos deseos, sin ese trabajo, nuestro movimiento no tendría la fuerza que posee.

La marcha continúa, la transformación sigue su curso. Necesitamos ir juntos, unidos, fortalecidos, trabajando para el 2024, porque la transformación de Veracruz está en nuestras manos. Existen muchos retos y desafíos, pero estamos convencidos de que este cambio histórico ya nada ni nadie lo detiene, juntos seguiremos haciendo historia en Xalapa, en Veracruz y en México.

Secretario de organización de morena en Veracruz