Epidemia COVID-19: histeria y frivolidad

La epidemia del coronavirus o COVID-19 no tiene por qué generar histeria colectiva, que ya está presente cuando en las farmacias se agotaron los cubre-bocas y el gel antibacterial.

Pero tampoco puede tomarse con frivolidad, como ahora se manifiesta en chistes, memes y una cumbia; por igual, resulta grave la omisión que hubo y hay de las autoridades sanitarias para aplicar correctamente los protocolos necesarios en puertos y aeropuertos, principalmente, para la revisión de personas extranjeras o nacionales que provenían de países afectados por este virus.

De la enfermedad se conoce poco, solamente de que se contrae fácilmente por contagio directo de una persona infectada al toser y esparcir saliva o tocar superficies u objetos que hayan sido contaminados, y es difícil de erradicar, con pacientes curados que posteriormente vuelven a dar positivo; es mortal, aunque con menos incidencia que otras del mismo tipo.

Su rápida propagación ha hecho que la Organización Mundial de la Salud haya elevado de ‘alta’ a ‘muy alta’ esta amenaza; en sólo un mes de su aparición en una provincia de China se extendió a otros países de Asia y Europa, y ya se detectaron casos en Estados Unidos y México, como acaban de confirmar autoridades de Salud de cuatro personas, tres en ciudad de México y uno en Coahuila, y el sábado se difundió que en Xalapa hay tres posibles contagiados que reciben atención en el Centro Médico de Alta Especialidad “Rafael Lucio”, donde se encontrarían aislados.

Sobre este asunto, en un comunicado, ayer la Secretaría de Salud del estado informó que “en Veracruz no hay, todavía, casos confirmados”, y agrega que “SESVER cuenta (….) con tecnología (…) para realizar la primera prueba y el traslado seguro a la ciudad de México, a fin de obtener confirmación”, cuestión que no se niega, y da a entender que existen los casos, pero con certeza se conocerá cuando se practiquen pruebas concluyentes en la capital de la República. ¿Qué debe hacerse? No esperar a que lleguen los contagios, aunque la probabilidad existe. Hay prevenciones básicas que deben tomar las familias: evitar las multitudes, no saludar de mano ni beso, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial después de tocar cualquier objeto, no tocarse el rostro con las manos y, si tiene síntomas, usar tapa-bocas, evitar contactos con otras personas y avisar y acudir inmediatamente a una institución médica para realizarse pruebas. Debe haber mucha precaución y estar muy atentos a los avisos y llamados de las autoridades de Salud que, digan lo que digan, no parecen estar preparadas para enfrentar una crisis que puede presentarse en poco tiempo. Cuidado.

SINDICATO DE LIMPIA, ESTABLE Y PODEROSO

La empresa Tamsa ha sufrido la inestabilidad por la que atraviesa el poderoso sindicato de trabajadores, debido a conflictos entre grupos disidentes. Al frente de éste ya no se encuentra Pascual Lagunes Ochoa, líder que controló el poder durante muchos años, ahora fue desplazado por otra facción, lo que ha provocado graves enfrentamientos, incluso fatales. El miércoles se realizó una votación en el exterior de la planta con la vigilancia de 15 actuarios comisionados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y 25 inspectores de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la STyPS, así como presencia de elementos de la SSP para mantener el orden y la tranquilidad; y aunque oficialmente no se ha dado a conocer el resultado de esa votación, todo apunta a un abrumador rechazo a Lagunes. Habrá que esperar. A diferencia de esa situación, ayer, en el World Trade Center. cientos de trabajadores de la Limpia Pública de Veracruz celebraron su día y el 77 aniversario de la fundación del Sindicato que encabeza Antonino Baxzi Mata.

opedro2006@gmail.com