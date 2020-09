EPN y la biblia de Pío

Existieron (o existen) otras 18, pero la más importante de todas, (por los nombres y cantidades que revela con su puño y letra), fue la del hermano del Presidente...

“Era una especie de agenda gruesa con pastas negras y una liga obscura ajustada, de las que sirven para impedir se abran las hojas de par en par”, me dicen.

En teoría abarcaba sólo el estado de Chiapas, pero no, en “la biblia de Pío” también se registraban aportaciones de personajes (famosos y no tanto), de prácticamente todo el sureste mexicano.

“Era el hermano del Presidente, los donantes preferían dárselo a él que a cualquier otro operador, sabían que por su conducto había más garantías de que el licenciado se enterara”.

Una voz bien colocada al interior de Palacio Nacional me comenta que, de conocerse el contenido de esa agenda negra, varios personajes que estuvieron en la oposición y otros ubicados en cargos del Gobierno saldrían a relucir, con cantidades nada despreciables, pues la mayoría se acompañaban de nueve ceros.

“A ver si luego me dejas tomarle una fotito”, dijo el ex titular de Protección Civil, David León Romero, en una de las conversaciones que él mismo grabó y que a la postre, fueron reveladas por Carlos Loret. Una imagen del “libro sagrado” de Pío sería catastrófica en este momento, las cantidades rebasaban, en ocasiones, los 5 millones de pesos mensuales en colaboraciones, según voces cercanas al Presidente.

Hace una semana revelé, en este mismo espacio, que sin tomar en cuenta decenas de audios y fotografías, en Palacio Nacional ya sabían de la existencia de cuando menos 15 videos donde aparece el hermano del Presidente operando dinero en efectivo. Sin embargo, hay un dato nuevo que tiene en jaque a varios y recién me comparten: el factor “Enrique Peña Nieto”.

A través de emisarios perfectamente identificados, el mexiquense y un exsecretario han dejado claro en Palacio Nacional que por cada video filtrado de Lozoya habrá uno de Pío, o de otro personaje cercano.

“Emilio no fue el único que grabó todo lo que pudo para negociar o detener el fuego en su contra, también lo hicieron ellos”, me comentan. Ahora bien, el abrupto mutis sobre el caso Lozoya en “las mañaneras” no se debe, solamente, a los muchos videos que existen sobre Pío López Obrador, sino a que hay tres muy escandalosos, tres que rebasan por mucho a los revelados, tres que provocarían un quiebre, y es mejor “llevar la fiesta en paz”. Le jalaron tanto la cola al tigre que acabó enojándose de verdad. Veremos qué ocurre.

