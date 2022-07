Las bardas con la frase de “Es Claudia” que comenzaron a aparecer principalmente en Xalapa es clara señal de que el gobernador Cuitláhuac García y su grupo que controla la dirigencia estatal de Morena ya están plenamente definidos a favor de Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de CDMX, para la candidatura presidencial de 2024 pese a que a finales de junio el mandatario veracruzano había declarado que hasta 2023 expresaría su preferencia y difundía en redes sociales una “fotazaaa” acompañado de la gobernante capitalina y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

García Jiménez tiene perfectamente claro que para el presidente Andrés Manuel López Obrador no hay más que dos precandidatos: Sheinbaum y el titular de la SEGOB, pues el distanciamiento del Presidente con el senador Ricardo Monreal es manifiesto desde hace más de un año, a partir del desastre electoral de Morena en la Ciudad de México, mientras que al canciller Marcelo Ebrard, que exige también “piso parejo” en la definición de la candidatura, AMLO le respondió anteayer a él y a sus aliados que “tengan confianza de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas”.

“Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal, la señal la va a dar la gente y es muy sencillo: en el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta, y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”, afirmó el Ejecutivo federal en su conferencia de prensa el martes pasado.

Las discrepancias de Monreal y Marcelo Ebrard por el método de la encuesta para elegir al candidato a la Presidencia son porque cada vez se hace más evidente la parcialidad de las estructuras del partido y de los factores de poder de Morena a favor de Sheinbaum, quien actualmente en los sondeos sobre las preferencias figura muy arriba del secretario de Gobernación y del líder del Senado, pero ligeramente abajo del canciller.

Anteayer, en Twitter, Gibrán Ramírez Reyes, un recalcitrante apologista de la 4T, dio a conocer el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano que en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impugnando “la indebida modificación del listado con los registros aprobados de postulantes a congresistas nacionales”, que serán votados en cada uno de los 300 distritos electorales del país este domingo 31.

“¿Cómo quiere el presidente que confiemos en el proceso sucesorio si al interior del partido nos privan de nuestros derechos sólo por opinar distinto? ¿No hay piso parejo! Vamos a defendernos política y jurídicamente”, difundió en Twitter.

Y es que aseguran que tanto en la dirigencia nacional como en la mayoría de los 20 estados en poder de Morena –entre ellos Veracruz–, líderes partidistas y gobernadores se habrían encargado de maniobrar para asegurarse que al Congreso Nacional no llegue la auténtica militancia, sino los incondicionales de Claudia Sheinbaum que definirían el método de selección del próximo candidato presidencial.