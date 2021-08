¡Es la terquedad!

La realidad que vive México va en sentido contrario a las políticas públicas que ejecuta la 4T.

La ciencia dice una cosa y los que gobiernan el país >y ni qué decir de Veracruz<, otra.

¿Acaso las más de 500 mil muertes que ha dejado la pandemia en México no son una lección, una llamada de atención para el gobierno federal, para que revaloren las estrategias para combatirla?

Otro dato más: ¿Cómo interpretar las cifras de la semana que recién concluyó, donde se rompió el tope de contagios que se tuvieron en la primera y en la segunda ola, con casi 25 mil en un solo día?

¿Y qué decir de la ocupación hospitalaria, que nuevamente está a un tris de no tener, en infinidad de hospitales a lo largo y ancho de la República, una sola cama para recibir a pacientes infectados, o respiradores para atender a los más graves, principalmente jóvenes y niños?

¿Porqué luego entonces con todos estos datos científicos y una realidad que no se puede ocultar, no solo de México, sino de todo el mundo, que afirman con hechos que la variante Delta del Covid es mucho más contagiosa, el presidente López Obrador ordena el regreso a clases en los niveles básicos (kínder-primaria-secundaria-preparatoria), con niños y jóvenes que no están vacunados?

Me cuesta trabajo, se los juro, mucho trabajo tratar de entender qué hay dentro de esa cabeza blanca y de otras cabezas de gobernadores, que en automático acatan las órdenes dictadas desde Palacio Nacional y cuestionan los dictámenes de los laboratorios que inventaron las vacunas antiCovid, cuando estos últimos afirman que será necesaria otra inoculación, y ellos, con una ignorancia supina, afirman que es mentira, que no es necesaria. ¡Qué terquedad más vil, más criminal, más fascista!

Y así viene su sentencia: “Llueve, truene o relampaguee”, todos los niños a la escuela el 30 de agosto a recibir las clases de manera presencial, cuando estamos >léase bien< lejos, lejísimos del pico de la tercera ola que estamos viviendo. Sumemos pues todas las piezas: a) Los contagios van al alza, se multiplican al doble que en las dos anteriores olas.b) Estamos lejos de alcanzar el pico de la tercera ola. c) Los hospitales en varios estados ya están saturados y en el resto del país van camino hacerlo. d) La escasez de oxígeno medicinal (vital tanto para los contagiados que están en nosocomios, como en sus hogares), ya está escaseando nuevamente. e) Los niños que asisten a preescolar, primaria, secundaria y preparatoria aún no están vacunados, y Delta está atacando ahora a los no vacunados, primordialmente.

f) Las escuelas no gozan de ventilación necesaria para evitar contagios y se encuentran en pésimas condiciones. g) Los maestros fueron inoculados con una vacuna que requiere otra dosis, según lo afirma el laboratorio inventor (léase la ciencia), misma que el gobierno no quiere aplicar, quizás porque se gastaron más de 500 millones de pesos en una consulta patito.

Entonces, ¿porqué ir en contra de la realidad, de lo que la ciencia dicta?

plazacaracol@hotmail.com

Twitter: HELÍHERRERA.es

