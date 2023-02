¡Es momento de Huatusco!

El café veracruzano goza de reconocimiento internacional; somos el segundo productor nacional al aportar 24 por ciento del total del grano mexicano. Sin embargo, los últimos años han sido muy complicados para el sector cafetalero de nuestro estado, pues enfermedades de la planta, como la roya, los volúmenes de importación del grano, así como la falta de interés de las autoridades, entre otros problemas, han sumado a su falta de desarrollo.



Un interesante estudio de la Universidad Veracruzana (UV), revela que en Veracruz hay 842 comunidades y 82 municipios con 86 mil productores de café y que son diez las regiones productoras: Huayacocotla y Papantla; Atzalan, Misantla, Coatepec, Córdoba y Zongolica; Tezonapa, Los Tuxtlas y, por supuesto, Huatusco. Indica también que son cerca de 139 mil hectáreas sembradas y que 95.5 por ciento de las fincas cafetaleras del estado tienen una superficie menor a las tres hectáreas.



Ante todos estos datos, este fin de semana realicé una intensa y provechosa gira de trabajo precisamente por Huatusco, en donde pude escuchar de viva voz toda esta problemática por parte de productores, de todos los tamaños y hasta de los comerciantes que ofrecen una deliciosa taza de café.



Les cuento a mayor detalle. Mauricio Guillaumín, empresario dedicado al comercio de bambú, me acompañó a recorrer los cafetales de la finca La Cuchilla con la familia De la Vequia, quienes personalmente guiaron la visita donde conocí a recolectores del grano de café, todo el proceso y me platicaron la problemática que enfrentan. También sostuve una charla con el ex regidor de Huatusco, Aurelio Hernández, con quien abordé distintas temáticas para favorecer a todos los pobladores de esta zona. También estuve en el Beneficio Aresca, de Francisco Sosa y su esposa.



Y ya encarrerada en el tema, aproveché mi visita para degustar de una cata de café en la barra Cañada Fría, en compañía de Daniel Cobil y su hija. ¡Hubiese sido imperdonable ir a Huatusco y no tomarme una taza de café!



Hay otros temas que, por supuesto, también interesan en la región. Agradezco la invitación que me hicieron estudiantes y maestros de las licenciaturas en Derecho y Psicología de la UPAV, pues me dieron la oportunidad de explicarles cómo es el trabajo legislativo en la actual Legislatura Local de la cual formo parte. Punto obligado de nuestro diálogo fue la iniciativa que el año pasado presenté con la colectiva Brujas del Mar a fin de hacer justicia por el asesinato de Monse Bendimes y evitar que casos como éste se repita, aunque, claro, Morena se niega a darle luz verde a este reforma legislativa.



Fueron muchos los encuentros de trabajo de este fin de semana: con el presidente del PRI y ex síndico de Huatusco, Roberto Schettino Pitol; con el ex regidor de Huatusco, Aurelio Hernández; con mi amigo Miguel Sedas, ex candidato del PRI, así como con la directora del Colegio Francisco Gabilondo Soler, Nancy Tenorio Hidalgo; con las ex presidentas municipales de Tenampa, Olga Lidia Sánchez Reyes y de Comapa, Carmen Cantón Croda.



Lo he dicho y lo sostengo que la región de las montañas de Veracruz siempre se ha distinguido por tener gente trabajadora, productiva y de palabra, quienes me recibieron con mucha hospitalidad por lo que en abril, como me comprometí, regresará a la tradicional Feria de Huatusco. Como en cada gira, me traje mucho trabajo para procesar que muy pronto presentaré ante el pleno.



¡Seguimos recorriendo nuestro querido Veracruz!



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI