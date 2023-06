¡Es momento de la integración de todas y todos los veracruzanos!

Los foros consultivos son una de las mejores formas de crear agendas legislativas que realmente funcionen a favor de las personas. La semana pasada, en el Congreso Local, siete organizaciones de personas con discapacidad asistieron a la consulta pública sobre el Decreto 557 que reformó la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, a fin de conocer propuestas e inquietudes de este sector social. Fue la tercera de este tipo que se realiza en todo el país. Lo anterior dio también cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 204/2020.



Como presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, como diputada local y como veracruzana, la integración de todas y todos me preocupa y me ocupa. Por eso, durante la quinta sesión ordinaria, presenté una iniciativa de ley que busca reconocer y garantizar los derechos de un grupo de personas que ha sido históricamente invisibilizado y marginado en nuestra sociedad: las personas de talla baja.



La acondroplasia afecta aproximadamente a una de cada 15 mil personas, y a uno de cada 40 mil recién nacidos. Los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan, niñas, niños, jóvenes y adultos, todos los días de su vida, han sido prácticamente invisibles para el resto de nosotros; han sido relegados a un segundo plano, con poca o nula representación legal que refleje y proteja sus necesidades y aspiraciones.



Como resultado de la consulta, tomamos conciencia de que la visibilización de las personas de talla baja es crucial para eliminar los estereotipos y prejuicios que han persistido durante demasiado tiempo en su contra, pues a menudo, estas personas han sido objeto de burlas, discriminación y trato desigual, debido a su condición física, por lo que también es necesario que se incluyera a este grupo de población en la cláusula antidiscriminatoria, recordando que la dignidad humana no está determinada por la condición física, sino por la integridad y el valor intrínseco de cada persona; por eso esta propuesta, cuyo objetivo es su inclusión en la ley 822, como un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa.



Aunado a lo anterior, su inclusión no solo debe limitarse al ámbito de la igualdad de oportunidades, sino también a su acceso a la educación, al empleo, a la atención médica, a la vivienda y a la participación política.



Recordemos que en marzo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para incluir los "trastornos de talla" baja en la definición de discapacidad física. Ahora nos toca a las y los 50 diputados locales veracruzanos hacer lo propio.



Está en nuestras manos reconocer y proteger los derechos de las personas de talla baja, trabajar por ellos y con ellos. Aquí está la iniciativa ya lista.



twitter:



@AnilúIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local